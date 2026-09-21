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Сэм Альтман выступит в Совете Безопасности ООН по вопросам рисков искусственного интеллекта

Киев • УНН

 • 118 просмотра

Гендиректор OpenAI Сэм Альтман выступит в Совбезе ООН по вопросам международной координации и безопасности искусственного интеллекта.

Сэм Альтман выступит в Совете Безопасности ООН по вопросам рисков искусственного интеллекта

Генеральный директор OpenAI Сэм Альтман на следующей неделе лично выступит на заседании Совета Безопасности ООН, посвящённом искусственному интеллекту и международной безопасности. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя OpenAI, пишет УНН.

Детали

Заседание 15 членов Совбеза запланировано на среду в рамках Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Ожидается, что Альтман будет говорить о международной координации в сфере ИИ и внедрении общих стандартов безопасности.

Сэм Альтман на следующей неделе лично выступит на открытом заседании Совета Безопасности ООН

– сообщил представитель OpenAI.

В ООН обсудят риск утраты контроля над ИИ

Заседание созвала Франция, которая в сентябре председательствует в Совете Безопасности. Председательствовать будет министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро.

Одной из ключевых тем станет риск использования новейших моделей ИИ в злонамеренных целях, а также возможность утраты человеком контроля над всё более мощными системами.

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Ожидается также участие высокопоставленных представителей Anthropic, однако оно пока не подтверждено.

Совет Безопасности ООН впервые провёл отдельное заседание по рискам искусственного интеллекта в 2023 году. Нынешняя встреча состоится на фоне новых призывов руководителей ведущих ИИ-компаний координировать темпы развития технологии и усилить меры безопасности.

Степан Гафтко

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ИИ (искусственный интеллект)
Сэм Альтман
Совет Безопасности Организации Объединенных Наций
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