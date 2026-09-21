Сэм Альтман выступит в Совете Безопасности ООН по вопросам рисков искусственного интеллекта
Киев • УНН
Гендиректор OpenAI Сэм Альтман выступит в Совбезе ООН по вопросам международной координации и безопасности искусственного интеллекта.
Генеральный директор OpenAI Сэм Альтман на следующей неделе лично выступит на заседании Совета Безопасности ООН, посвящённом искусственному интеллекту и международной безопасности. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя OpenAI, пишет УНН.
Детали
Заседание 15 членов Совбеза запланировано на среду в рамках Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Ожидается, что Альтман будет говорить о международной координации в сфере ИИ и внедрении общих стандартов безопасности.
Сэм Альтман на следующей неделе лично выступит на открытом заседании Совета Безопасности ООН
В ООН обсудят риск утраты контроля над ИИ
Заседание созвала Франция, которая в сентябре председательствует в Совете Безопасности. Председательствовать будет министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро.
Одной из ключевых тем станет риск использования новейших моделей ИИ в злонамеренных целях, а также возможность утраты человеком контроля над всё более мощными системами.
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Ожидается также участие высокопоставленных представителей Anthropic, однако оно пока не подтверждено.
Совет Безопасности ООН впервые провёл отдельное заседание по рискам искусственного интеллекта в 2023 году. Нынешняя встреча состоится на фоне новых призывов руководителей ведущих ИИ-компаний координировать темпы развития технологии и усилить меры безопасности.