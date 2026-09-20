В рф завершились выборы в госдуму: "единая россия" и ещё 4 партии преодолели барьер
Киев • УНН
"единая россия» набирает 57,54% после обработки 13,88% протоколов. КПРФ, ЛДПР, "Новые люди" и "справедливая россия" преодолевают проходной барьер.
В россии завершились выборы в государственную думу. Они проходили три дня: с 18 по 20 сентября, однако в ряде регионов, в частности в приграничных регионах и на оккупированных территориях, голосование состоялось раньше. Об этом сообщает Радио Свобода, передает УНН.
Детали
По словам председателя российской ЦИК Эллы Памфиловой, "единая россия" предварительно побеждает на выборах с 57,54%.
В настоящее время обработано 13,88% протоколов участковых избирательных комиссий. Согласно протоколам, КПРФ получает 13,67%, ЛДПР — 9,27%, "Новые люди" - 7,96%. "справедливая россия" также преодолевает 5%-ный барьер и набирает 5,16%.
ЦИК также обнародовала данные об электронном голосовании, которым, по официальным данным, воспользовались более 3 млн человек. Отмечается, что среди проголосовавших электронным способом партия "новые люди" занимает второе место с более чем 15% голосов. У "единой россии" - чуть менее 50%.
Напомним
Ранее УНН сообщал, что лишь 30,8% россиян ожидают, что парламентские выборы в рф пройдут честно, тогда как более половины допускают манипуляции с результатами голосования.