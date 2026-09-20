На премьер-министра Венгрии Петера Мадьяра вылили вино во время праздника
Киев • УНН
Неизвестный мужчина вылил вино на Петера Мадьяра во время Дня урожая в Сексарде. Охрана вывела его с мероприятия.
В премьер-министра Венгрии Петера Мадьяра плеснули вином во время праздника урожая. Политик опубликовал видео с места происшествия и рассказал об инциденте на своей странице в Facebook, передает УНН.
Подробности
На видео, которое опубликовал политик, видно, как неизвестный мужчина сначала стоит неподалеку от Петера Мадьяра, а затем выливает на него вино из бокала. После этого мужчину вывела охрана.
Один из бывших сторонников Орбана напился до состояния обманчивой храбрости. Мы остановились по дороге домой из Печа на Днях урожая Сексарда по приглашению местных жителей. "Джентльмен" мог быть очень расстроен тем, что все чувствовали себя хорошо, а мы разговаривали и фотографировались с сотнями людей
Он также добавил, что мужчине не хватило смелости подойти ближе, а вместо этого "очень жаль чудесного вина Сексарда".
Напомним
Бывшего руководителя Офиса Президента Андрея Ермака закидали яйцами после судебного заседания, на котором ему избирали меру пресечения.