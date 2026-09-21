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Новые системы могут превратить Bayraktar TB2 в «охотников» за российскими РЛС и ПВО

Киев • УНН

 • 14290 просмотра

Aselsan оснастила Bayraktar TB2 системами разведки и радиоэлектронной борьбы. Они обнаруживают радары, создают помехи и помогают подавлять ПВО.

Новые системы могут превратить Bayraktar TB2 в «охотников» за российскими РЛС и ПВО

Турецкие Bayraktar TB2 получили новые системы радиоэлектронной разведки и борьбы, которые позволяют обнаруживать и подавлять вражеские радары и комплексы ПВО. Такое оснащение теоретически может расширить возможности украинских беспилотников, сообщает Defense Express, пишет УНН.

Подробности

Турецкая Aselsan интегрировала на Bayraktar TB2 три подвесных контейнера — Antidot 2ES 100, Antidot 2EA 200 и Fulmar 200.

Antidot 2ES 100 предназначен для радиоэлектронной разведки. Система может обнаруживать, идентифицировать и определять координаты источников радиоизлучения, в частности радиолокационных станций.

Bayraktar получил средства борьбы с ПВО

Второй контейнер Antidot 2EA 200 предназначен для радиоэлектронной борьбы. Он может создавать помехи для работы радаров и повышать защищённость беспилотника от ракет с радиолокационными головками самонаведения.

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Одновременное использование двух систем даёт Bayraktar TB2 возможность обнаруживать элементы ПВО и противодействовать их радарам. В промоматериалах Aselsan среди потенциальных целей демонстрируют российский ЗРПК "Панцирь-С1".

Ещё один контейнер Fulmar 200 позволяет получать SAR-изображения на расстоянии до 40 км и с высоты до 9 км.

Defense Express отмечает, что из-за плотной российской ПВО ударное применение Bayraktar TB2 в Украине в настоящее время ограничено. Новое оборудование теоретически может дать этим беспилотникам другую роль — разведку, поиск российских РЛС и ЗРК и участие в подавлении противовоздушной обороны.

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Степан Гафтко

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