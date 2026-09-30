Британия обвиняет Китай в использовании учёных для шпионажа в сфере исследований ИИ — СМИ

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В среду британская спецслужба MI5 опубликовала беспрецедентное предупреждение о том, что одна из китайских организаций финансировала академические исследования (в частности, в сфере искусственного интеллекта) в интересах Министерства государственной безопасности КНР, передает УНН со ссылкой на Reuters.

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В своем «предупреждении о шпионаже» MI5 отметила, что более 100 британских ученых принимали участие в проектах, которые финансировал Китайский научно-исследовательский институт общих технологий (CGTRI). Эта организация имеет «очень тесные связи» с Министерством государственной безопасности КНР (MSS) — гражданской разведывательной службой Пекина.

«MI5 установила, что основной целью CGTRI является финансирование академических исследований, которые непосредственно усиливают технические возможности MSS в сфере шпионажа», — говорится в сообщении.

«Британские ученые принимали участие в проектах CGTRI, касавшихся таких тем, как искусственный интеллект (ИИ), кибербезопасность, системы скрытой связи и стеганография. Эта деятельность способствует шпионской работе MSS, что представляет угрозу национальной безопасности Великобритании».

Стеганография — это метод сокрытия информации внутри сообщений или объектов.

Это предупреждение — первое, которое MI5 опубликовала самостоятельно и публично, — стало очередным в ряду обвинений в китайской шпионской деятельности. Оно также подчеркивает напряженность между обеспокоенностью британских спецслужб вопросами безопасности и шагами правительства, направленными на налаживание связей с Пекином.

Пекин отвергает предыдущие обвинения, называя их безосновательными и полной выдумкой.

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В MI5 отметили, что многие ученые и учреждения, вероятно, сотрудничали с CGTRI (который иногда называют Китайской академией общих технологий — CAGT) добросовестно, не подозревая о ее тесных связях с MSS.

В то же время в службе предупредили: те, кто продолжит такое сотрудничество, рискуют подвергнуться уголовному преследованию в соответствии с Законом о национальной безопасности Великобритании. Этот закон был принят в 2023 году для расширения полномочий по противодействию иностранному шпионажу и враждебным действиям других государств.

Министр по вопросам безопасности Ден Джарвис сообщил, что направил письма руководителям всех британских университетов с требованием обеспечить прекращение сотрудничества сотрудников с этой китайской организацией. «Это предупреждение разоблачает попытки китайской разведки тайно воспользоваться опытом и результатами исследований наших ученых, что подрывает национальную безопасность как нашей страны, так и наших союзников», — говорится в его заявлении.

«Международные партнерства имеют решающее значение для дальнейшего процветания наших университетов и научно-исследовательских институтов, однако мы будем принимать решительные меры для защиты от угроз, с которыми сталкиваемся».

В последние годы отношения Великобритании с Китаем становятся все более сложными.

С одной стороны, британское правительство стремилось улучшить отношения с Пекином ради развития торговых связей и одобрило планы строительства в Лондоне крупнейшего в Европе китайского посольства; с другой — неоднократно предупреждало о случаях китайского шпионажа и попытках подорвать британскую демократическую систему.

В прошлом году генеральный директор MI5 Кен Маккаллум заявил, что китайские шпионы представляют ежедневную угрозу национальной безопасности и создают ложные объявления о вакансиях, пытаясь склонить британских специалистов к разглашению информации.

В ноябре прошлого года его ведомство также предупредило британских парламентариев о том, что китайские агенты пытаются получить от них информацию и повлиять на их деятельность, выдавая себя за рекрутеров или представителей компаний.

В июне спецслужбы стран альянса «Пять глаз» (США, Великобритания, Канада, Австралия и Новая Зеландия) опубликовали предупреждение о том, что китайские шпионы активно используют онлайн-платформы для поиска работы, чтобы вербовать лиц, имеющих доступ к конфиденциальной информации.

Посольство Китая в Лондоне назвало это предупреждение «полной выдумкой и злонамеренной клеветой».

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