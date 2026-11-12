"Одна легенда змінит другую" — Трамп предложил назначить Тима Кука новым гендиректором Nvidia

Тим Кук

Президент США Дональд Трамп предложил назначить Тима Кука новым генеральным директором Nvidia после отставки Дженсена Хуанга, передает УНН.

Теперь, когда генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг, который проделал фантастическую работу, ушел в отставку, есть только один человек, который может занять его место, — Тим Кук из Apple. Одна легенда сменяет другую! - написал президент США в соцсети.

Дженсен Хуанг, лицо бума ИИ, после скандала ушёл с поста CEO Nvidia

Справочно

Стоит отметить, что Nvidia — один из крупнейших в мире производителей процессоров для искусственного интеллекта. Передовые технологии компании имеют стратегическое значение для США, а их экспорт в Китай остается предметом строгих ограничений и политических дискуссий между Вашингтоном и Пекином.

Напомним

Генеральный директор американской технологической компании Nvidia Дженсен Хуанг публично признал супружескую измену после сообщений о его вероятных романтических отношениях с женщиной, которую американские спецслужбы подозревают в сотрудничестве с китайской разведкой.