"Одна легенда змінит другую" — Трамп предложил назначить Тима Кука новым гендиректором Nvidia
Киев • УНН
Дональд Трамп заявил, что Тим Кук может возглавить Nvidia после отставки Дженсена Хуанга. Компания является ведущим производителем ИИ-процессоров.
Президент США Дональд Трамп предложил назначить Тима Кука новым генеральным директором Nvidia после отставки Дженсена Хуанга, передает УНН.
Теперь, когда генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг, который проделал фантастическую работу, ушел в отставку, есть только один человек, который может занять его место, — Тим Кук из Apple. Одна легенда сменяет другую!
Дженсен Хуанг, лицо бума ИИ, после скандала ушёл с поста CEO Nvidia12.11.26, 17:07 • 12667 просмотров
Справочно
Стоит отметить, что Nvidia — один из крупнейших в мире производителей процессоров для искусственного интеллекта. Передовые технологии компании имеют стратегическое значение для США, а их экспорт в Китай остается предметом строгих ограничений и политических дискуссий между Вашингтоном и Пекином.
Напомним
Генеральный директор американской технологической компании Nvidia Дженсен Хуанг публично признал супружескую измену после сообщений о его вероятных романтических отношениях с женщиной, которую американские спецслужбы подозревают в сотрудничестве с китайской разведкой.