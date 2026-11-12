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"Одна легенда змінит другую" — Трамп предложил назначить Тима Кука новым гендиректором Nvidia

Киев • УНН

 • 9120 просмотра

Дональд Трамп заявил, что Тим Кук может возглавить Nvidia после отставки Дженсена Хуанга. Компания является ведущим производителем ИИ-процессоров.

"Одна легенда змінит другую" — Трамп предложил назначить Тима Кука новым гендиректором Nvidia
Тим Кук

Президент США Дональд Трамп предложил назначить Тима Кука новым генеральным директором Nvidia после отставки Дженсена Хуанга, передает УНН.

Теперь, когда генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг, который проделал фантастическую работу, ушел в отставку, есть только один человек, который может занять его место, — Тим Кук из Apple. Одна легенда сменяет другую! 

- написал президент США в соцсети.

Дженсен Хуанг, лицо бума ИИ, после скандала ушёл с поста CEO Nvidia12.11.26, 17:07 • 12667 просмотров

Справочно

Стоит отметить, что Nvidia — один из крупнейших в мире производителей процессоров для искусственного интеллекта. Передовые технологии компании имеют стратегическое значение для США, а их экспорт в Китай остается предметом строгих ограничений и политических дискуссий между Вашингтоном и Пекином.

Напомним

Генеральный директор американской технологической компании Nvidia Дженсен Хуанг публично признал супружескую измену после сообщений о его вероятных романтических отношениях с женщиной, которую американские спецслужбы подозревают в сотрудничестве с китайской разведкой.

Антонина Туманова

Новости МираТехнологии
ИИ (искусственный интеллект)
Выборы в США
Тим Кук
Вашингтон
Пекин
Дональд Трамп
Китай
Соединённые Штаты