Після заяви про відставку: ЗМІ знайшли ще одну коханку гендиректора Nvidia Дженсена Хуанга

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Генеральний директор Nvidia Дженсен Хуанг, який був змушений піти у відставку, мав близькі стосунки ще з однією співробітницею — про це повідомили двоє людей, обізнаних із ситуацією, передає УНН із посиланням на Reuters.

Цей факт виплив на тлі інформації про два інші позашлюбні романи, що призвели до його відставки в четвер. Йдеться про Еліс Хуанг, яку американська розвідка підозрює у шпигунстві на користь Китаю, та Кімберлі Пауелл, віцепрезидентку Nvidia, відповідальну за напрям охорони здоров’я.

Reuters не розголошує ім’я другої співробітниці. Зв’язатися з нею не вдалося.

У компанії Nvidia відмовилися від коментарів. Кімберлі Пауелл, Дженсен Хуанг і представник ради директорів Nvidia не відповіли на прохання про коментар. Отримати коментар від Еліс Хуанг також не вдалося.

У заяві від 8 листопада, оприлюдненій після появи повідомлень про його стосунки з Еліс Хуанг, Дженсен Хуанг визнав факт роману, не називаючи, втім, імені жінки.

Дженсен Хуанг, обличчя ШІ-буму, після скандалу пішов у відставку з посади CEO Nvidia