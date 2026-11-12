Після заяви про відставку: ЗМІ знайшли ще одну коханку гендиректора Nvidia Дженсена Хуанга
Київ • УНН
Reuters повідомив про близькі стосунки Хуанга ще з однією співробітницею Nvidia. Раніше він визнав роман з Еліс Хуанг.
Генеральний директор Nvidia Дженсен Хуанг, який був змушений піти у відставку, мав близькі стосунки ще з однією співробітницею — про це повідомили двоє людей, обізнаних із ситуацією, передає УНН із посиланням на Reuters.
Цей факт виплив на тлі інформації про два інші позашлюбні романи, що призвели до його відставки в четвер. Йдеться про Еліс Хуанг, яку американська розвідка підозрює у шпигунстві на користь Китаю, та Кімберлі Пауелл, віцепрезидентку Nvidia, відповідальну за напрям охорони здоров’я.
Reuters не розголошує ім’я другої співробітниці. Зв’язатися з нею не вдалося.
У компанії Nvidia відмовилися від коментарів. Кімберлі Пауелл, Дженсен Хуанг і представник ради директорів Nvidia не відповіли на прохання про коментар. Отримати коментар від Еліс Хуанг також не вдалося.
У заяві від 8 листопада, оприлюдненій після появи повідомлень про його стосунки з Еліс Хуанг, Дженсен Хуанг визнав факт роману, не називаючи, втім, імені жінки.
Дженсен Хуанг, обличчя ШІ-буму, після скандалу пішов у відставку з посади CEO Nvidia12.11.26, 17:07 • 14859 переглядiв