Після заяви про відставку: ЗМІ знайшли ще одну коханку гендиректора Nvidia Дженсена Хуанга

$45.320.1850.480.60
ukenru
Ексклюзив
18:13 • 17893 перегляди
Фабрика фейків: як російська пропаганда маніпулює інформацією про антикорупційні розслідування в Україні
17:53 • 16858 перегляди
13 листопада в Україні будуть діяти графіки відключень - скільки доведеться сидіти без світла
17:42 • 15937 перегляди
Житло стане доступнішим для сімей із дітьми: які масштабні зміни готують у програмі "єОселя"
17:20 • 14930 перегляди
Українка Катерина Садурська встановила світовий рекорд у фрідайвінгуPhotoVideo
16:35 • 14020 перегляди
Віткофф після візиту до москви заявив про домовленість щодо наступної тристоронньої зустрічі
16:23 • 12675 перегляди
"Одна легенда змінить іншу" - Трамп запропонував призначити Тім Кука новим гендиректором Nvidia
15:07 • 14862 перегляди
Дженсен Хуанг, обличчя ШІ-буму, після скандалу пішов у відставку з посади CEO Nvidia
14:49 • 15313 перегляди
"Треба з’ясувати всі деталі" - в ОП відреагували на пропозицію путіна провести гуммісію у Костянтинівці
14:16 • 20772 перегляди
У Краматорську припинять роботу останнє відділення ПриватБанку, а також всі філії та банкомати Ощадбанку
12 листопада, 13:28 • 43112 перегляди
Європарламент провів мініпленарну сесію в Брюсселі: які рішення ухвалили та що вони означають для України
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Популярнi новини
Віткофф і Кушнер почали переговори з путіним у кремлі - перші деталі12 листопада, 12:18 • 32522 перегляди
Біля берегів Флориди затопили легендарний лайнер, щоб створити найбільший у світі штучний риф12 листопада, 13:01 • 36356 перегляди
Меру Дніпра Філатову загрожує звинувачення у державній зраді - ЗМІ12 листопада, 14:11 • 12799 перегляди
Від гарантій безпеки до мільярдів допомоги: що обговорюють на саміті в Дубліні та чого очікувати Україні15:01 • 20834 перегляди
"Алігатор" більше не полетить - що відомо про збитий "дружнім вогнем" Ка-52 PhotoVideo17:00 • 14389 перегляди
Публікації
Фабрика фейків: як російська пропаганда маніпулює інформацією про антикорупційні розслідування в Україні
Ексклюзив
18:13 • 17905 перегляди
Житло стане доступнішим для сімей із дітьми: які масштабні зміни готують у програмі "єОселя"17:42 • 15946 перегляди
"Алігатор" більше не полетить - що відомо про збитий "дружнім вогнем" Ка-52 PhotoVideo17:00 • 14584 перегляди
Від гарантій безпеки до мільярдів допомоги: що обговорюють на саміті в Дубліні та чого очікувати Україні15:01 • 21015 перегляди
Європарламент провів мініпленарну сесію в Брюсселі: які рішення ухвалили та що вони означають для України12 листопада, 13:28 • 43115 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Стів Віткофф
Давид Арахамія
Марк Рютте
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Абу-Дабі
Німеччина
Велика Британія
Реклама
УНН Lite
Після заяви про відставку: ЗМІ знайшли ще одну коханку гендиректора Nvidia Дженсена Хуанга20:12 • 10 перегляди
Барабанщик Duran Duran Роджер Тейлор залишає гурт - стала відома причина18:16 • 5092 перегляди
Українка Катерина Садурська встановила світовий рекорд у фрідайвінгуPhotoVideo17:20 • 14935 перегляди
Європейське дослідження виявило 900 мільйонів галактик, а також таємниці "темного всесвіту" - ЗМІ16:51 • 8602 перегляди
У Німеччині шукають доглядача для вежі XII століття з безкоштовним житлом, але є нюанс16:18 • 10998 перегляди
Актуальне
Опалення
Техніка
Forbes
MIM-104 Patriot
The Guardian

Після заяви про відставку: ЗМІ знайшли ще одну коханку гендиректора Nvidia Дженсена Хуанга

Київ • УНН

 • 2 перегляди

Reuters повідомив про близькі стосунки Хуанга ще з однією співробітницею Nvidia. Раніше він визнав роман з Еліс Хуанг.

Після заяви про відставку: ЗМІ знайшли ще одну коханку гендиректора Nvidia Дженсена Хуанга
REUTERS/Edgar Su

Генеральний директор Nvidia Дженсен Хуанг, який був змушений піти у відставку, мав близькі стосунки ще з однією співробітницею — про це повідомили двоє людей, обізнаних із ситуацією, передає УНН із посиланням на Reuters.

Цей факт виплив на тлі інформації про два інші позашлюбні романи, що призвели до його відставки в четвер. Йдеться про Еліс Хуанг, яку американська розвідка підозрює у шпигунстві на користь Китаю, та Кімберлі Пауелл, віцепрезидентку Nvidia, відповідальну за напрям охорони здоров’я.

Reuters не розголошує ім’я другої співробітниці. Зв’язатися з нею не вдалося.

У компанії Nvidia відмовилися від коментарів. Кімберлі Пауелл, Дженсен Хуанг і представник ради директорів Nvidia не відповіли на прохання про коментар. Отримати коментар від Еліс Хуанг також не вдалося.

У заяві від 8 листопада, оприлюдненій після появи повідомлень про його стосунки з Еліс Хуанг, Дженсен Хуанг визнав факт роману, не називаючи, втім, імені жінки.

Дженсен Хуанг, обличчя ШІ-буму, після скандалу пішов у відставку з посади CEO Nvidia12.11.26, 17:07 • 14859 переглядiв

Антоніна Туманова

СвітТехнологіїУНН Lite
Reuters
Китай