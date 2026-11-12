После заявления об отставке: СМИ нашли ещё одну любовницу гендиректора Nvidia Дженсена Хуанга
Киев • УНН
Reuters сообщил о близких отношениях Хуанга ещё с одной сотрудницей Nvidia. Ранее он признал роман с Элис Хуанг.
Генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг, который был вынужден уйти в отставку, состоял в близких отношениях еще с одной сотрудницей — об этом сообщили два человека, осведомленных о ситуации, передает УНН со ссылкой на Reuters.
Этот факт стал известен на фоне информации о двух других внебрачных романах, которые привели к его отставке в четверг. Речь идет об Элис Хуанг, которую американская разведка подозревает в шпионаже в пользу Китая, и Кимберли Пауэлл, вице-президенте Nvidia, отвечающей за направление здравоохранения.
Reuters не разглашает имя второй сотрудницы. Связаться с ней не удалось.
В компании Nvidia отказались от комментариев. Кимберли Пауэлл, Дженсен Хуанг и представитель совета директоров Nvidia не ответили на просьбы о комментарии. Получить комментарий от Элис Хуанг также не удалось.
В заявлении от 8 ноября, опубликованном после появления сообщений о его отношениях с Элис Хуанг, Дженсен Хуанг признал факт романа, не назвав, однако, имени женщины.
Дженсен Хуанг, лицо бума ИИ, после скандала ушёл с поста CEO Nvidia12.11.26, 17:07 • 15247 просмотров