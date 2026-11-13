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Ставила під сумнів рішення Хуанга - що відомо про 59-річну Колетт Кресс, яка тимчасово очолила Nvidia

Київ • УНН

 • 11143 перегляди

Колетт Кресс тимчасово керує Nvidia, поки компанія шукає наступника Дженсена Хуанга. Вона стримувала його ризикові інвестиції в ШІ.

Ставила під сумнів рішення Хуанга - що відомо про 59-річну Колетт Кресс, яка тимчасово очолила Nvidia
Nvidia/Handout via REUTERS

59-річна фінансова директорка Колетт Кресс тимчасово очолила Nvidia, доки компанія шукає постійного наступника, передає УНН із посиланням на Reuters. 

Деталі

Видання зауважує, що Колетт Кресс протягом багатьох років була єдиним керівником у Nvidia, хто наважувався стримувати масштабні, часто ризиковані амбіції генерального директора Дженсена Хуанга. За словами двох осіб, обізнаних із ситуацією, коли Хуанг наполягав на дедалі глибшому залученні виробника чипів у багатомільярдні інвестиції у сферу штучного інтелекту (ШІ), Кресс виступала проти цього.

Тепер 59-річна фінансова директорка тимчасово очолила компанію, доки Nvidia шукає постійного наступника. У четвер Хуанг залишив компанію, яку він співзаснував і якою керував протягом трьох десятиліть — і зробив це на тлі скандалу. Тепер Nvidia доведеться вперше пройти через зміну керівництва без "архітектора" свого успіху.

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Як зазначають джерела, попри конфлікти, Кресс слугувала важливою противагою Хуангу. Його успіхи давали йому значну свободу дій у прийнятті ключових рішень. Ще за кілька місяців до появи новин про те, що Хуанг мав стосунки з жінкою, яку підозрюють у шпигунстві на користь Китаю, дехто на Волл-стріт ставив під сумнів виправданість його схильності до ризику. Також виникали питання, чи не сприяють укладені ним угоди формуванню своєрідної "замкненої" економіки у сфері ШІ.

За словами одного зі співрозмовників, Кресс та її команда конфліктували з Хуангом і відділом продажів щодо масштабних і ризикованих фінансових угод. Деякі критики на Волл-стріт вважали, що ці угоди створюють "замкнену" екосистему ШІ — зокрема, йдеться про інвестиції в OpenAI та компанії, що займаються інфраструктурою для ШІ, такі як Lambda.

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Пропозицію виділити 250 мільярдів доларів на підтримку проєкту центру обробки даних для OpenAI в штаті Огайо зрештою було скорочено до 120 мільярдів доларів.

"Навряд чи хтось, окрім Дженсена, інвестував би у власних клієнтів настільки агресивно", — зазначило третє джерело, венчурний інвестор. За його словами, саме Хуанг наполягав на тому, щоб Nvidia надавала фінансування стартапам.

Антоніна Туманова

ЕкономікаСвітТехнології
ШІ (штучний інтелект)
Огайо
OpenAI