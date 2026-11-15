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"Сподіваюся, ти помреш" - співробітники Nvidia розповіли про спалахи гніву колишнього гендиректора Хуанга

Київ • УНН

 • 2 перегляди

Працівники Nvidia звинуватили Дженсена Хуанга в публічних приниженнях і неконтрольованих спалахах гніву. Частина колег закликала його повернутися.

"Сподіваюся, ти помреш" - співробітники Nvidia розповіли про спалахи гніву колишнього гендиректора Хуанга
Дженсен Хуанг

Після відставки колишнього боса Nvidia Дженсена Хуанга співробітники компанії почали розповідати: суперзірка бізнесу схильна до неконтрольованих спалахів гніву. Про це повідомляє New York Post та Bild, передає УНН.

Деталі

У лютому цього року, за словами співробітників, Хуанг образив тодішнього керівника відділу продажів Джея Пурі у присутності ще 30 менеджерів та побажав йому смерті. "Сподіваюся, ти помреш і позбавиш нас усіх наших страждань", — нібито прокричав він йому. Пурі, як повідомляється, мовчки зносив приниження.

Під час цього інциденту колеги сиділи в тиші та напрузі. "Всі були трохи шоковані", — повідомило одне із джерел. Журналістам не вдалося зв'язатися безпосередньо з потерпілим, щоб отримати його коментар.

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ЗМІ зазначають, що Хуанг неодноразово вичитував співробітників та принижував їх перед колегами. 2025 року він накричав на одну з колег: "Ти що, збираєшся мені посміхатися? Геть звідси!"

Під час іншого інциденту він, як повідомляється, навіть кинув пляшку з водою до одного з топ-менеджерів. Його нинішню наступницю Колетт Кресс Хуанг також, як повідомляється, принижував публічно. За даними Wall Street Journal, влітку він перервав її презентацію і назвав її, за змістом, "оленем у світлі фар".

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За словами Стівена Вітта, біографа Хуанга, колишній бос Nvidia не терпів заперечень. Якщо хтось продовжував дотримуватись своєї думки, "він вибухав і кричав на людину", — пише Вітт у New York Times.

З моменту своєї відставки Хуанг мовчить. Досі він не зробив жодних заяв щодо цих інцидентів. Тим часом Wired повідомив, що кілька співробітників вимагали повернення Хуанга. Ця пропозиція на внутрішньому порталі компанії набрала близько 1600 коментарів, серед яких переважають голоси на його підтримку. У Nvidia працюють 42 тисячі людей.

Антоніна Туманова

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The New York Times
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