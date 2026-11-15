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Принц Гарри неожиданно прибыл во Львов и поддержал украинских ветеранов на «Играх непокорённых»

Киев • УНН

 • 17751 просмотра

Принц Гарри посетил во Львове соревнования по регби на колясках. По их итогам сформируют сборную Украины из 60 участников для Игр-2027.

Принц Гарри неожиданно прибыл во Львов и поддержал украинских ветеранов на «Играх непокорённых»

Принц Гарри приехал во Львов, чтобы поддержать военнослужащих во время соревнований по регби на колясках на Всеукраинских Играх непокорённых. Об этом сообщил глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий, передает УНН

Принц Гарри посетил Всеукраинские Игры непокорённых во Львове! Он лично поддержал  наших воинов во время соревнований по регби на колясках. И это особенно трогательно, ведь именно принц Гарри в 2014 году основал Invictus Games. А теперь приехал в Украину, чтобы быть рядом с нашими Защитниками, для которых спорт стал важной частью восстановления после ранений 

– говорится в сообщении.

По словам чиновника, в этом году на Всеукраинские Игры непокорённых во Львове зарегистрировались около 500 участников со всей Украины. По результатам соревнований сформируют сборную из 60 ветеранов и военнослужащих, которые представят Украину на международных Играх непокорённых в Бирмингеме в 2027 году.

Особенно приятно, что соревнования по баскетболу и регби на колясках удалось провести во Львовской областной детско-юношеской спортивной школе. В рамках областной программы мы сделали ее полностью инклюзивной.  Спасибо принцу Гарри за эту поддержку наших людей. Очень ценно, что у Украины и наших воинов есть такие друзья, – добавил Козицкий.

Напомним

В апреле британский принц Гарри неожиданно посетил украинскую столицу. Он встретился с партнерами и напомнил миру о сложных условиях жизни в стране. 

Алла Киосак

ОбществоСпорт
Принц Гарри
Украина
Львов
Киев