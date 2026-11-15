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Джо Джонас расстался с моделью через 6 месяцев после публичного подтверждения романа — что стало причиной

Киев • УНН

 • 5142 просмотра

Джо Джонас и модель Татьяна Габриэла завершили отношения после более чем года вместе. Причинами называют разный образ жизни и проблемы с доверием.

Джо Джонас расстался с моделью через 6 месяцев после публичного подтверждения романа — что стало причиной

Американский певец, участник группы Jonas Brothers Джо Джонас расстался с пуэрториканской моделью Татьяной Габриэлой после более чем года отношений. Пара прекратила роман всего через 6 месяцев после того, как публично подтвердила свои отношения. Об этом сообщает Us Weekly со ссылкой на источники из окружения знаменитостей, пишет УНН.

Детали

По словам инсайдеров, 37-летний музыкант и 30-летняя модель провели вместе насыщенное лето, много путешествовали и наслаждались совместным отдыхом. Однако со временем их отношения начали ухудшаться.

Они прекрасно провели лето, путешествуя вместе, но затем в отношениях что-то изменилось. Джо стал больше работать, и они всё чаще проводили время порознь

– рассказал источник.

По информации издания InStyle, именно Габриэла решила завершить роман. Среди возможных причин называют разный образ жизни и проблемы с доверием, которые пара пыталась преодолеть.

Джонас сейчас активно гастролирует вместе с братьями Ником и Кевином. Помимо музыкальной карьеры, он воспитывает двух дочерей от предыдущего брака с актрисой Софи Тёрнер.

Модель намекнула на разрыв в соцсетях

Ещё до появления официальных сообщений поклонники заподозрили проблемы в отношениях пары. Габриэла опубликовала в TikTok видео с неоднозначной надписью.

Я думала, что увидела любовь в твоих глазах, но это было лишь отражение моей собственной

– говорилось в публикации.

Джонас и Габриэла начали встречаться летом 2025 года, а в апреле 2026-го певец впервые опубликовал их совместные романтические фотографии.

Ранее музыкант был женат на звезде сериала "Игра престолов" Софи Тёрнер. Супруги объявили о разводе в 2023 году, а окончательно завершили его в сентябре 2024-го.

На данный момент ни Джонас, ни Габриэла публично не прокомментировали расставание. По словам источников, друзья бывших возлюбленных не исключают возможности их примирения.

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