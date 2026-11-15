Джо Джонас розійшовся з моделлю через 6 місяців після публічного підтвердження роману – що стало причиною

Американський співак, учасник гурту Jonas Brothers Джо Джонас розійшовся з пуерториканською моделлю Татіаною Габріелою після понад року стосунків. Пара припинила роман лише через 6 місяців після того, як публічно підтвердила свої стосунки. Про це повідомляє Us Weekly із посиланням на джерела з оточення знаменитостей, пише УНН.

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За словами інсайдерів, 37-річний музикант і 30-річна модель провели разом насичене літо, багато подорожували та насолоджувалися спільним відпочинком. Однак згодом їхні стосунки почали погіршуватися.

Вони чудово провели літо, подорожуючи разом, але потім у стосунках щось змінилося. Джо став більше працювати, і вони дедалі частіше проводили час окремо – розповіло джерело.

За інформацією видання InStyle, саме Габріела вирішила завершити роман. Серед можливих причин називають різний спосіб життя та проблеми з довірою, які пара намагалася подолати.

Джонас наразі активно гастролює разом із братами Ніком і Кевіном. Крім музичної кар'єри, він виховує двох доньок від попереднього шлюбу з акторкою Софі Тернер.

Модель натякнула на розрив у соцмережах

Ще до появи офіційних повідомлень шанувальники запідозрили проблеми у стосунках пари. Габріела поширила в TikTok відео з неоднозначним написом.

Я думала, що побачила кохання у твоїх очах, але це було лише відображення мого власного – йшлося в публікації.

Джонас і Габріела почали зустрічатися влітку 2025 року, а у квітні 2026-го співак уперше опублікував їхні спільні романтичні фотографії.

Раніше музикант був одружений із зіркою серіалу "Гра престолів" Софі Тернер. Подружжя оголосило про розлучення у 2023 році, а остаточно завершило його у вересні 2024-го.

Наразі ні Джонас, ні Габріела публічно не прокоментували розрив. За словами джерел, друзі колишніх закоханих не виключають можливості їхнього примирення.

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