Из-за российской атаки часть Запорожской и Днепропетровской областей осталась без света

В результате очередной российской атаки на украинскую энергетику часть потребителей в Запорожской и Днепропетровской областях осталась без электроснабжения. В регионах введены аварийные отключения, передает УНН.

Враг в очередной раз атаковал энергетический объект. Из-за повреждения энергооборудования без света остались потребители в Запорожской и Днепропетровской областях. В этих регионах вынужденно введены аварийные отключения. Все ответственные службы постоянно находятся на связи и координируют свои действия

Также там сообщили, что бригады энергетиков начнут ремонтные работы, как только позволит ситуация с безопасностью.

Глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа сообщил, что из-за вражеской атаки частично остались без света населенные пункты Днепровского и Каменского районов.

Чиновник также добавил, что в регионе работают Пункты несокрушимости, где люди могут согреться, зарядить гаджеты и воспользоваться интернетом.

По словам сопредседателя Совета обороны Запорожской области Ивана Федорова, российские войска нанесли удар по критической инфраструктуре Запорожья.

Понимаем, насколько важно сейчас как можно быстрее восстановить все необходимые услуги для людей. Соответствующие службы уже работают. Что касается жизнеобеспечения города: водоснабжение должно вернуться к штатному режиму в течение ближайших 30 минут. Теплоснабжение восстанавливаем. Ожидаем, что в течение часа тепло будет примерно у 75% потребителей. Все медицинские учреждения перешли на резервное питание. Помощь пациентам предоставляют в обычном режиме. Мобильные операторы продолжают работать, светофоры также функционируют благодаря резервному питанию. Пункты несокрушимости готовы к работе. При необходимости их откроют. Держим ситуацию под контролем. Об изменениях обязательно будем сообщать