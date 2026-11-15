Из-за российской атаки часть Запорожской и Днепропетровской областей осталась без света
Киев • УНН
Россия повредила энергообъект, вызвав аварийные отключения в двух областях. В Павлограде погиб человек, десять получили ранения.
В результате очередной российской атаки на украинскую энергетику часть потребителей в Запорожской и Днепропетровской областях осталась без электроснабжения. В регионах введены аварийные отключения, передает УНН.
Детали
Враг в очередной раз атаковал энергетический объект. Из-за повреждения энергооборудования без света остались потребители в Запорожской и Днепропетровской областях. В этих регионах вынужденно введены аварийные отключения. Все ответственные службы постоянно находятся на связи и координируют свои действия
Также там сообщили, что бригады энергетиков начнут ремонтные работы, как только позволит ситуация с безопасностью.
Какая ситуация в Днепропетровской области
Глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа сообщил, что из-за вражеской атаки частично остались без света населенные пункты Днепровского и Каменского районов.
Энергетики уже работают над восстановлением электроснабжения. Больницы и объекты критической инфраструктуры переходят на питание от генераторов
Чиновник также добавил, что в регионе работают Пункты несокрушимости, где люди могут согреться, зарядить гаджеты и воспользоваться интернетом.
Какая ситуация в Запорожье
По словам сопредседателя Совета обороны Запорожской области Ивана Федорова, российские войска нанесли удар по критической инфраструктуре Запорожья.
Понимаем, насколько важно сейчас как можно быстрее восстановить все необходимые услуги для людей. Соответствующие службы уже работают. Что касается жизнеобеспечения города: водоснабжение должно вернуться к штатному режиму в течение ближайших 30 минут. Теплоснабжение восстанавливаем. Ожидаем, что в течение часа тепло будет примерно у 75% потребителей. Все медицинские учреждения перешли на резервное питание. Помощь пациентам предоставляют в обычном режиме. Мобильные операторы продолжают работать, светофоры также функционируют благодаря резервному питанию. Пункты несокрушимости готовы к работе. При необходимости их откроют. Держим ситуацию под контролем. Об изменениях обязательно будем сообщать
Напомним
В результате российской атаки на Павлоград погиб один человек, десять получили ранения. Среди пострадавших - 7-летний мальчик.