$45.3850.34
ukenru
14:36 • 6736 просмотра
Ограничение работы Starshield в Украине: SpaceX назвала причину
14:25 • 6104 просмотра
Паромные и понтонные переправы не заменят мосты Киева - советник Зеленского "Флеш"
13:19 • 7022 просмотра
Из-за российской атаки часть Запорожской и Днепропетровской областей осталась без света
11:03 • 18571 просмотра
Израиль предупредил США о возможном заговоре Ирана с целью убийства Трампа
Эксклюзив
15 ноября, 08:31 • 28403 просмотра
Астропрогноз на 16–22 ноября 2026 года: Украина на пороге судьбоносных событий
15 ноября, 08:06 • 31060 просмотра
Те, кто работает в тени: как агентура СБУ делает возможными самые сложные спецоперации
15 ноября, 05:30 • 35829 просмотра
Украина имеет законное место в НАТО, а Путин на самом деле не хочет переговоров — Макрон
15 ноября, 04:16 • 38173 просмотра
Ограничения Starshield в Украине продолжаются — российские дроны стало сложнее перехватывать у фронта
15 ноября, 03:16 • 28162 просмотра
Ростовскую область РФ атаковали беспилотники — взрывы прогремели возле авиазавода в Таганроге и ТЭЦ в РостовеVideo
15 ноября, 02:38 • 22306 просмотра
Польша хочет получить украинские технологии обнаружения дронов в обмен на истребители МиГ-29
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+4°
1.8м/с
66%
761мм
Популярные новости
Десятки артиллерийских систем, тысячи военнослужащих и сотни единиц техники — Генштаб сообщил о потерях рф за суткиPhoto15 ноября, 05:22 • 19702 просмотра
Глава Nvidia лишился должности после записки Рубио Трампу о вероятных связях с китайской разведкой — WP15 ноября, 05:29 • 15990 просмотра
"АТЕШ" сорвал поставки военных грузов на Купянское направление, проведя диверсию на железной дорогеVideo15 ноября, 05:41 • 8204 просмотра
В аэропорту Майами столкнулись пассажирский самолёт Copa Airlines и грузовой Boeing UPS15 ноября, 05:50 • 5682 просмотра
SpaceX Starship успешно вернулся с орбиты на посадочную площадкуVideo09:48 • 10330 просмотра
публикации
Те, кто работает в тени: как агентура СБУ делает возможными самые сложные спецоперации15 ноября, 08:06 • 31038 просмотра
Диабет может годами развиваться без симптомов: сколько украинцев страдают этим заболеванием и как его выявить14 ноября, 14:59 • 54810 просмотра
Криминалитет, ФСБ и НАБУ: использовали ли российские спецслужбы антикоррупционеров для атаки на СБУ?Video14 ноября, 14:31 • 41857 просмотра
Двойные стандарты НАБУ: почему повреждённые телефоны Дуки стали публичным аргументом, а история Магамедрасулова — нетVideo14 ноября, 09:01 • 53461 просмотра
UFC 334 в Нью-Йорке: главные бои и кард турнира13 ноября, 12:48 • 98475 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Илон Маск
Блогеры
Кайя Каллас
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Иран
Франция
Одесская область
Реклама
УНН Lite
Глава Nvidia лишился должности после записки Рубио Трампу о вероятных связях с китайской разведкой — WP15 ноября, 05:29 • 16081 просмотра
Что празднуют 15 ноября в Украине и мире 15 ноября, 04:55 • 20368 просмотра
Во Франции обнаружили 1500-летние захоронения германских воинов с золотом, мечами и боевыми конями15 ноября, 04:05 • 18037 просмотра
Джо Джонас расстался с моделью через 6 месяцев после публичного подтверждения романа — что стало причиной15 ноября, 03:05 • 17214 просмотра
Бейонсе спустя 18 лет раскрыла тайну свадьбы с Jay-Z — даже гости не знали, куда их пригласили15 ноября, 02:05 • 17379 просмотра
Актуальное
Шахед-136
Техника
The New York Times
Старлинк
Социальная сеть

Из-за российской атаки часть Запорожской и Днепропетровской областей осталась без света

Киев • УНН

 • 7040 просмотра

Россия повредила энергообъект, вызвав аварийные отключения в двух областях. В Павлограде погиб человек, десять получили ранения.

Из-за российской атаки часть Запорожской и Днепропетровской областей осталась без света

В результате очередной российской атаки на украинскую энергетику часть потребителей в Запорожской и Днепропетровской областях осталась без электроснабжения. В регионах введены аварийные отключения, передает УНН.

Детали

Враг в очередной раз атаковал энергетический объект. Из-за повреждения энергооборудования без света остались потребители в Запорожской и Днепропетровской областях. В этих регионах вынужденно введены аварийные отключения. Все ответственные службы постоянно находятся на связи и координируют свои действия

- сообщает Укрэнерго.

Также там сообщили, что бригады энергетиков начнут ремонтные работы, как только позволит ситуация с безопасностью.

Какая ситуация в Днепропетровской области

Глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа сообщил, что из-за вражеской атаки частично остались без света населенные пункты Днепровского и Каменского районов.

Энергетики уже работают над восстановлением электроснабжения. Больницы и объекты критической инфраструктуры переходят на питание от генераторов

- отметил он.

Чиновник также добавил, что в регионе работают Пункты несокрушимости, где люди могут согреться, зарядить гаджеты и воспользоваться интернетом.

Какая ситуация в Запорожье

По словам сопредседателя Совета обороны Запорожской области Ивана Федорова, российские войска нанесли удар по критической инфраструктуре Запорожья.

Понимаем, насколько важно сейчас как можно быстрее восстановить все необходимые услуги для людей. Соответствующие службы уже работают. Что касается жизнеобеспечения города: водоснабжение должно вернуться к штатному режиму в течение ближайших 30 минут. Теплоснабжение восстанавливаем. Ожидаем, что в течение часа тепло будет примерно у 75% потребителей.  Все медицинские учреждения перешли на резервное питание. Помощь пациентам предоставляют в обычном режиме. Мобильные операторы продолжают работать, светофоры также функционируют благодаря резервному питанию. Пункты несокрушимости готовы к работе. При необходимости их откроют. Держим ситуацию под контролем. Об изменениях обязательно будем сообщать

- заявил чиновник.

Напомним

В результате российской атаки на Павлоград погиб один человек, десять получили ранения. Среди пострадавших - 7-летний мальчик.

Алла Киосак

ОбществоВойна в Украине
Взрывы
Война в Украине
Отключение света
Блэкаут
Электроэнергия
Днепропетровская область
Запорожская область
Днепр (город)
Укрэнерго
Каменское
Павлоград