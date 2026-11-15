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Через російську атаку частина Запорізької та Дніпропетровської областей залишилася без світла

Київ • УНН

 • 5300 перегляди

росія пошкодила енергооб’єкт, спричинивши аварійні відключення у двох областях. У Павлограді загинула людина, десятеро поранені.

Через російську атаку частина Запорізької та Дніпропетровської областей залишилася без світла

Унаслідок чергової російської атаки на українську енергетику, частина споживачів у Запорізькій та Дніпропетровській областях залишилася без електропостачання. У регіонах запровадили аварійні відключення, передає УНН.

Деталі

Ворог вкотре атакував енергетичний об’єкт. Через пошкодження енергообладнання без світла залишилися споживачі у Запорізькій та Дніпропетровській областях. У цих регіонах вимушені аварійні відключення. Усі відповідальні служби постійно на зв’язку та координують свої дії

- повідомляє Укренерго.

Також там повідомили, що бригади енергетиків розпочнуть ремонтні роботи, щойно дозволить безпекова ситуація.

Яка ситуація у Дніпропетровській області

Очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа повідомив, що через ворожу атаку частково залишилися без світла населені пункти Дніпровського та Камʼянського районів.

Енергетики вже працюють, щоб відновити електропостачання. Лікарні та обʼєкти критичної інфраструктури переходять на живлення від генераторів

- зазначив він.

Посадовець також додав, що у регіоні працюють Пункти незламності, де люди можуть зігрітися, зарядити гаджети та скористатися інтернетом.

Яка ситуація у Запоріжжі

За словами співголови Ради оборони Запорізької області Івана Федорова, російські війська вдарили по критичній інфраструктурі Запоріжжя.

Розуміємо, наскільки важливо зараз якнайшвидше відновити всі необхідні послуги для людей. Відповідні служби вже працюють. Щодо життєзабезпечення міста: водопостачання має повернутися до штатного режиму протягом найближчих 30 хвилин. Теплопостачання відновлюємо. Очікуємо, що протягом години тепло буде приблизно у 75% споживачів.  Усі медичні заклади перейшли на резервне живлення. Допомогу пацієнтам надають у звичайному режимі. Мобільні оператори продовжують працювати, світлофори також функціонують завдяки резервному живленню. Пункти незламності готові до роботи. За потреби їх відкриють. Тримаємо ситуацію під контролем. Про зміни обов’язково повідомлятимемо

- заявив посадовець.

Нагадаємо

Унаслідок російської атаки на Павлоград загинула одна людина, десятеро поранених. Серед постраждалих - 7-річний хлопчик.

Алла Кіосак

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