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Израиль предупредил США о возможном заговоре Ирана с целью убийства Трампа

Киев • УНН

 • 1274 просмотра

Израильская разведка передала США данные о возможном покушении Ирана на Трампа. Американские чиновники сомневаются в достоверности угрозы.

Израиль предупредил США о возможном заговоре Ирана с целью убийства Трампа

Израильская разведка передала администрации США информацию о том, что Иран планирует покушение на американского президента Дональда Трампа, однако американские чиновники предполагают, что эти данные могут быть попыткой Израиля повлиять на решения Вашингтона относительно Ирана. Об этом сообщает издание Israel Hayom, передает УНН.

Детали

Газета "Wall Street Journal" сообщила в четверг, что Израиль поделился с США новыми разведданными, которые, по его словам, указывают на новый план Ирана по убийству президента США Дональда Трампа. Ранее "New York Times" сообщала, что Трамп летел на борту своего старого самолета из соображений безопасности. Несколько американских чиновников заявили о обеспокоенности тем, что Израиль поделился разведданными, пытаясь повлиять на принятие решений США накануне возможного возвращения к тотальной войне с Ираном. Они отметили, что один разведывательный элемент часто дает лишь фрагментарную картину потенциальной угрозы. Иран знает, что причинение вреда Трампу может спровоцировать более сильный военный ответ, заявили чиновники

- пишет издание.

По информации издания, из-за нехватки оборонных возможностей на борту нового роскошного самолета президента Трампа это вынудило его на этой неделе лететь домой из Турции на более старом Air Force One после того, как официальные лица США получили израильскую разведывательную информацию о возможном заговоре с целью убийства. Некоторые из этих чиновников заявили, что угроза не считается полностью достоверной.

Газета отметила, что, хотя Трамп и отдал предпочтение дипломатии, Израиль хотел бы возобновления бомбардировок, чтобы продолжать ослаблять и унижать Иран, сообщают источники, знакомые с этим вопросом. По словам военных источников, израильские военные продолжают планировать дополнительные цели в Иране с момента окончания кампании, несмотря на то, что Трамп придерживался дипломатического курса

- пишет издание.

Посол США в Израиле Майк Хакаби подтвердил, что израильская разведка предоставила администрации США информацию об иранском заговоре с целью покушения на президента Дональда Трампа.

На этой неделе израильская разведка предупредила нас, президента и представителей администрации об очень конкретном заговоре, направленном на убийство президента Трампа

- сказал Хакаби.

Напомним

Трамп заявил, что возобновление войны с Ираном маловероятно при условии прогресса в переговорах. США готовы нанести удары по 38 мостам.

Алла Киосак

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