ХАМАС погрожує вбити заручників у разі військової операції Ізраїлю
Київ • УНН
ХАМАС попередив, що ізраїльські заручники в Газі будуть повернуті "в трунах" у разі спроби їх звільнення військовим шляхом. Бойовики отримали "нові інструкції" щодо поводження з ув'язненими при наближенні ізраїльських військ.
ХАМАС погрожує загибеллю заручників при військовій операції Ізраїлю. Про це повідомляє CNN, передає УНН.
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ХАМАС виступив із грізним попередженням, що ізраїльські заручники, які утримуються в секторі Газа, будуть повернуті "в трунах", якщо Ізраїль спробує звільнити їх за допомогою військового тиску.
У заяві, опублікованій групою бойовиків, йдеться про те, що її бійці отримали "нові інструкції" щодо поводження з ув'язненими в разі наближення ізраїльських військ. Разом із заявою було опубліковано ілюстрований плакат, на якому зображено заручників із пістолетом біля голови.
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