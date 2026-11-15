НАБУ и САП могли построить дело против СБУ на информации от агента ФСБ: Цыбулько требует срочного аудита антикоррупционных органов

Украина просто тонет в скандалах. Вернее, нас целенаправленно в них топят. Почти каждый день на украинцев выливают буквально тонны "разоблачений", скандалов, интриг, стремясь убедить в единственном - недееспособности государства, - написал у себя в Facebook политический эксперт Владимир Цыбулько, передает УНН.

Причем в моменты наибольшего напряжения - перед важными международными переговорами или решением партнеров о выделении Украине финансовой или военной поддержки - этот поток компромата вообще превращается в водопад. Каждый новый "Карфаген" по таймингу полностью совпадает с визитами американских спецпредставителей или раундами трехсторонних переговоров. Вчера нам оставили очередную серию "откровений". Теперь уже непосредственно от главаря "Химпрома" Егора Мексиканца-Буркина. Поток фамилий, "подтверждений", "клейм" на украинских политиков от гражданина РФ, который мало того, что является наркопреступником, так еще и агентом ФСБ. И даже не пытается этого скрывать в этом же своем интервью. И на основе информации и показаний этого человека НАБУ и САП построили дело против СБУ и вылили нам на голову. Серьезно? То есть фактически нашим "ковбоям" из НАБУ-САП слили заготовленную в ФСБ информационную "куклу". После этого НАБУ провело молниеносную операцию, которая едва не привела к конфликту между спецназовцами из разных ведомств. Закрыли в СИЗО генерала СБУ, предварительно шокировав общество "нарезкой" из пленок Мексиканца. Для чего? Чтобы Путин между делом в Кремле рассказал Виткоффу и Кушнеру анекдот про НАБУ, тумбочку и сорвал переговоры? Неизвестно, как, кстати, СБУ проглядела этот момент, но со всем этим уже нужно предметно разбираться. Можно в рамках парламентской ВСК. Через комиссию СНБО. Но желательно максимально открыто и понятно для общества. И теперь единственно правильный вопрос об аудите деятельности НАБУ-САП и каком-то регулировании деятельности этих "независимых ведомств" уже формулируется не как "можно или нельзя", а только так - когда? И единственно правильный ответ - как можно скорее