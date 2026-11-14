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“Ви там блатної куті об'їлися?“: журналісти та експерти сумніваються у словах Буркіна з “Хімпрому” і загалом у справжності інтерв'ю

Київ • УНН

 • 224 перегляди

Інтерв’ю Єгора Буркіна викликало хвилю критики і обгрунтовані сумніви у правдивості. Дехто вважає, що застосовано АІ

“Ви там блатної куті об'їлися?“: журналісти та експерти сумніваються у словах Буркіна з “Хімпрому” і загалом у справжності інтерв'ю
Скриншот з відео

Єгор Буркін, на прізвисько "Мексиканець", якого пов’язують із кримінальним угрупованням "Хімпром", дав інтерв'ю блогеру Василю Тимошенку, в якому розповів про особливості свого бізнесу, зокрема і ті, які фігурують у розслідуванні Національного антикорупційного бюро в рамках провадження більш відомого як "операція "Карфаген". Буркін зробив низку гучних заяв, але інтерв'ю викликало доволі неоднозначну реакцію, як серед пересічних українців, так і в середовищі політиків, журналістів, медіаекспертів та громадських діячів, пише УНН

Громадський діяч Сергій Стерненко, зауважив, що не така особа, як "Мексиканець" має ставати "хедлайнером українських новин". 

Засновниця ініціативи з інформаційної гігієни "Як не стати овочем" Оксана Мороз, зауважила, що автор інтерв'ю навряд чи міг ідентифікувати з ким саме спілкується, та не перевіряв більшість озвучених Буркіним фактів. 

"(...) Слова Буркін = слова рф. Чи є сумніви? Особливо після цього інтерв’ю, яке було чітко за методичкою – одних топити, інших хвалити та так, щоб більше хаосу, більше!

І так, росія давно нічого не вигадує – в основі реальні наші проблеми

4) Одна з цілей – відбілити Хімпром

Ці очевидні речі, мали б накладати фільтри на те, як ми аналізуємо інформацію у цьому "шедеврі журналістики"", - написала вона. 

Ще більш радикальним у висловлюваннях був "свободівець" та екснардеп Юрій Михальчишин: "Ви там блатної куті об'їлися…?". 

Журналістка та медіаменеджер Катерина Коберник зауважила, що "Мексиканець" не джерелом вартим довіри і що він пропонував своє інтерв'ю різним українським ЗМІ. Коберник фактично дає зрозуміти, що блогер Василь Тимошенко став "місцем входу" Буркіна в український інформаційний простір. 

"Мексиканець пропонує інтервʼю багатьом українським медіа. Ті відмовляються, бо перевірити його слова немає жодної можливості. А менш трастфул джерело годі уявити: погрози, вбивства, побиття, торгівля наркотиками, співробітництво з ФСБ — це дуже коротко, в чому підозрюють "спікера". Монолог, бо це не інтервʼю, зливають якомусь блогеру. Тим часом УП, з посиланням на ZN і пост Інни Ведернікової, детально переказує все сказане Мексиканцем (без жодної перевірки) і ставить головною новиною в стрічку. Коли бажання все роз**башити сильніше за здоровий глузд. Чекаємо з десяток відео з серйозними обговореннями того, як Мексиканець побивається через корупцію в Україні. Немає слів", - написала Коберник

Натомість журналістка, засновниця інженерного ютуб-каналу "Мейканемо" Катерина Венжик взагалі сумнівається, що інтерв'ю дав реальний Буркін. 

"Вам розповісти про АІ-інструмент Eleven Labs (120 доларів на рік) який вам зробить зліпок з будь-якого завантаженого в нього голоса, і цим голосом начитає будь-який текст? І ні, там не буде дебільних наголосів і завислих закінчень, давно вже нема.

І це я назвала найдешевше і найпростіше, бо на дороге мені грошей не вистачає", - написала вона. 

Загалом серед користувачів соцмереж багато тих, хто сумнівається в реальності цього інтерв'ю, або ж якщо і допускає, що це справді Буркін, то слід зважати - він пов'язаний з російськими спецслужбами. 

Юлія Мельник

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