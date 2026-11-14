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«Вы там блатной кутьи объелись?»: журналисты и эксперты сомневаются в словах Буркина из «Химпрома» и вообще в подлинности интервью

Киев • УНН

 • 148 просмотра

Интервью Егора Буркина вызвало волну критики и обоснованные сомнения в его правдивости. Некоторые считают, что был применён ИИ

«Вы там блатной кутьи объелись?»: журналисты и эксперты сомневаются в словах Буркина из «Химпрома» и вообще в подлинности интервью
Скриншот из видео

Егор Буркин, по прозвищу "Мексиканец", которого связывают с преступной группировкой "Химпром", дал интервью блогеру Василию Тимошенко, в котором рассказал об особенностях своего бизнеса, в том числе о тех, которые фигурируют в расследовании Национального антикоррупционного бюро в рамках производства, более известного как "операция "Карфаген". Буркин сделал ряд громких заявлений, однако интервью вызвало довольно неоднозначную реакцию как среди рядовых украинцев, так и в среде политиков, журналистов, меди экспертів и общественных деятелей, пишет УНН

Общественный деятель Сергей Стерненко отметил, что не такая личность, как "Мексиканец", должна становиться "хедлайнером украинских новостей". 

Основательница инициативы по информационной гигиене "Как не стать овощем" Оксана Мороз отметила, что автор интервью вряд ли мог идентифицировать, с кем именно общается, и не проверял большинство озвученных Буркиным фактов. 

"(...) Слова Буркина = слова рф. Есть сомнения? Особенно после этого интервью, которое было четко по методичке — одних топить, других хвалить, и так, чтобы больше хаоса, больше!

И да, Россия давно ничего не выдумывает — в основе реальные наши проблемы

4) Одна из целей — отбелить "Химпром"

Эти очевидные вещи должны были бы накладывать фильтры на то, как мы анализируем информацию в этом "шедевре журналистики"", — написала она. 

Еще более радикальным в высказываниях был "свободовец" и экс-нардеп Юрий Михальчишин: "Вы там блатной кутьи объелись…?". 

Журналистка и медиаменеджер Екатерина Коберник отметила, что "Мексиканец" не является источником, заслуживающим доверия, и что он предлагал свое интервью различным украинским СМИ. Коберник фактически дает понять, что блогер Василий Тимошенко стал "точкой входа" Буркина в украинское информационное пространство. 

"Мексиканец предлагает интервью многим украинским медиа. Те отказываются, потому что проверить его слова нет никакой возможности. А менее трастовый источник сложно себе представить: угрозы, убийства, избиения, торговля наркотиками, сотрудничество с ФСБ — это очень кратко о том, в чем подозревают "спикера". Монолог, потому что это не интервью, сливают какому-то блогеру. Тем временем УП со ссылкой на ZN и пост Инны Ведерниковой подробно пересказывает все сказанное Мексиканцем (без какой-либо проверки) и ставит это главной новостью в ленте. Когда желание все раз**башить сильнее здравого смысла. Ждем с десяток видео с серьезными обсуждениями того, как Мексиканец переживает из-за коррупции в Украине. Нет слов", — написала Коберник

В свою очередь журналистка, основательница инженерного ютуб-канала "Мейканемо" Екатерина Венжик вообще сомневается, что интервью дал настоящий Буркин. 

"Рассказать вам об ИИ-инструменте Eleven Labs (120 долларов в год), который сделает вам слепок с любого загруженного в него голоса и этим голосом озвучит любой текст? И нет, там не будет дебильных ударений и зависших окончаний — уже давно нет.

И это я назвала самый дешевый и простой вариант, потому что на дорогой у меня не хватает денег", — написала она. 

В целом среди пользователей соцсетей много тех, кто сомневается в подлинности этого интервью или же, даже допуская, что это действительно Буркин, считает, что следует учитывать: он связан с российскими спецслужбами. 

Юлия Мельник

Криминал и ЧПМультимедиа
ИИ (искусственный интеллект)
российская пропаганда
Социальная сеть
Национальное антикоррупционное бюро Украины
Украина