НАБУ і САП могли побудувати справу проти СБУ на інформації від агента ФСБ: Цибулько вимагає термінового аудиту антикорупційних органів

Україна просто потопає у скандалах. Вірніше, нас цілеспрямовано в них топлять. Майже щодня на українців виливають буквально тонни "викриттів", скандалів, інтриг, прагнучи переконати в єдиному - недієздатності держави – написав у своєму Фейсбуці політичний експерт Володимир Цибулько, передає УНН.

Причому в моменти найбільшого напруження, - перед важливими міжнародними перемовинами або рішенням партнерів про виділення Україні фінансової чи військової підтримки, цей потік компромату взагалі перетворюється на водоспад. Кожний новий "карфаген" за таймінгом повністю співпадає візитами американських спец-представників або раундами тристоронніх перемовин. Вчора нам оставили чергову серію "одкровень". Тепер вже безпосередньо від ватажка "Хімпрому" Єгора Мексиканця-Буркіна. Потік прізвищ, "підтверджень", "клейм" на українських політиків від громадянина РФ, який мало того, що є наркозлочинцем, так ще і агентом ФСБ. Та навіть не намагається цього приховати в цьому ж своєму інтерв’ю. І на основі інформації і показів цієї людини НАБУ та САП збудували справу проти СБУ і вилили нам голову. Серйозно? Тобто фактично, нашим "ковбоям" із НАБУ-САП злили заготовлену у ФСБ інформаційну "куклу". Після цього НАБУ повело блискавичну операцію, яка ледь не призвела до конфлікту між спецназівцями з різних відомств. Закрили в СІЗО генерала СБУ, попередньо шокувавши суспільство "нарізкою" з плівок Мексиканця. Для чого? Щоб путін між в кремлі розповісти Віткофу та Кушнеру анекдот про НАБУ тумбочку і зірвати перемовини? Невідомо, як ,до речі ,СБУ проґавило цей момент, але зі всім цим потрібно вже предметно розбиратись. Можна в рамках парламентської ТСК. Через комісію РНБО. Але бажано максимально відкрито і зрозуміло для суспільства. І тепер єдино правильне питання про аудит діяльності НАБУ-САП і якесь регулювання діяльності цих "незалежних відомств" вже не формулюється не "можна чи ні", а тільки так – коли? І єдина правильна відповідь – якнайшвидше