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Украина имеет законное место в НАТО, а Путин на самом деле не хочет переговоров — Макрон

Киев • УНН

 • 16558 просмотра

Эммануэль Макрон призвал Европу поддерживать Украину зимой и подчеркнул ее право вступить в НАТО. По его словам, Путин не готов к переговорам.

Украина имеет законное место в НАТО, а Путин на самом деле не хочет переговоров — Макрон

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Украина имеет законное место в НАТО, а европейские страны должны продолжать поддерживать Киев. В то же время он подчеркнул, что российский диктатор владимир путин не демонстрирует готовности к мирным переговорам, пишет УНН.

Детали

По словам французского лидера, одной из главных задач является обеспечение Украины необходимой помощью в течение зимнего периода.

Макрон подчеркнул, что европейские партнеры должны сохранять поддержку Украины, в частности с учетом ее законного места в Североатлантическом альянсе.

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Президент Франции также рассказал о недавних консультациях с представителями Соединенных Штатов. По его словам, эти разговоры свидетельствуют об отсутствии у путина реального желания вести переговоры о завершении войны.

Отдельно Макрон прокомментировал ситуацию на фронте. По его оценке, российские войска в настоящее время не продвигаются, напротив, несут значительные потери и вынуждены отступать.

Французский президент подчеркнул необходимость дальнейшей поддержки Украины со стороны Европы, особенно накануне зимних вызовов.

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Степан Гафтко

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