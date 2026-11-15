Україна має законне місце в НАТО, а путін насправді не хоче переговорів – Макрон
Київ • УНН
Емманюель Макрон закликав Європу підтримувати Україну взимку та наголосив на її праві вступити до НАТО. За його словами, путін не готовий до переговорів.
Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що Україна має законне місце в НАТО, а європейські країни повинні продовжувати підтримувати Київ. Водночас він наголосив, що російський диктатор володимир путін не демонструє готовності до мирних переговорів, пише УНН.
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За словами французького лідера, одним із головних завдань є забезпечення України необхідною допомогою протягом зимового періоду.
Макрон підкреслив, що європейські партнери мають зберігати підтримку України, зокрема з огляду на її законне місце в Північноатлантичному альянсі.
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Президент Франції також розповів про нещодавні консультації з представниками Сполучених Штатів. За його словами, ці розмови свідчать про відсутність у путіна реального бажання вести переговори щодо завершення війни.
Окремо Макрон прокоментував ситуацію на фронті. За його оцінкою, російські війська наразі не досягають просування, натомість зазнають значних втрат і змушені відступати.
Французький президент наголосив на необхідності подальшої підтримки України з боку Європи, особливо напередодні зимових викликів.
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