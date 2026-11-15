$45.3850.34
ukenru
05:30 • 16572 перегляди
Україна має законне місце в НАТО, а путін насправді не хоче переговорів – Макрон
04:16 • 21686 перегляди
Обмеження Starshield в Україні тривають – російські дрони стало складніше перехоплювати біля фронту
03:16 • 18186 перегляди
ростовську область рф атакували безпілотники – вибухи пролунали біля авіазаводу в таганрозі та ТЕЦ у ростовіVideo
02:38 • 15181 перегляди
Польща хоче отримати українські технології виявлення дронів в обмін на винищувачі МіГ-29
01:55 • 16292 перегляди
У Києві до кінця лютого відкриють дві резервні переправи через Дніпро – скільки це коштуватиме
01:16 • 13614 перегляди
Італія почала встановлювати на свої танки, які передавала ЗСУ, захист від дронів за прикладом України – що змінилося
15 листопада, 00:37 • 13557 перегляди
Трамп готує жорстку відповідь демократам у Конгресі – США загрожує масштабний конституційний конфлікт
14 листопада, 23:55 • 14010 перегляди
США готують прямі переговори росії з Європою щодо завершення війни в Україні – Кушнер розкрив наступні кроки Вашингтона
14 листопада, 23:17 • 14552 перегляди
США переглянули плани масштабного виведення військ із Європи – Пентагон готує новий сценарій для Трампа
14 листопада, 22:38 • 15086 перегляди
кремль запропонував США поділити Європу на сфери впливу – NYT
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+2°
92%
762мм
Популярнi новини
Помер Євген Шах - народний артист і український "голос" Дамблдора14 листопада, 21:13 • 14610 перегляди
Стівен Кінг назвав "справжню причину" масштабної зупинки авіарейсів у США – до чого тут інопланетяниPhoto14 листопада, 21:28 • 14667 перегляди
В Азії вперше провели власне "Євробачення" – хто здобув перемогу14 листопада, 22:04 • 15086 перегляди
У Землі з'явився другий супутник – астрономи розповіли, як довго він залишатиметься поруч із планетою14 листопада, 23:05 • 12646 перегляди
Світоліна розгромила чешку та вийшла у фінал престижного турніру в Індіан-Веллсі – за титул українка зіграє з андрєєвоюPhoto14 листопада, 23:13 • 11010 перегляди
Публікації
Діабет може роками розвиватися без симптомів: скільки українців мають захворювання та як його виявити14 листопада, 14:59 • 44209 перегляди
Криміналітет, ФСБ і НАБУ: чи використали російські спецслужби антикорупціонерів для атаки на СБУ?Video14 листопада, 14:31 • 32028 перегляди
Подвійні стандарти НАБУ: чому пошкоджені телефони Дуки стали публічним аргументом, а історія Магамедрасулова — ніVideo14 листопада, 09:01 • 44085 перегляди
UFC 334 у Нью-Йорку: головні бої та кард турніру13 листопада, 12:48 • 90218 перегляди
Кримінальне середовище як джерело інформації: навіщо спецслужбам агентура
Ексклюзив
13 листопада, 07:50 • 88983 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Блогери
Емманюель Макрон
Марко Рубіо
Андрій Сибіга
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Франція
Білорусь
Польща
Реклама
УНН Lite
Глава Nvidia втратив посаду після записки Рубіо Трампу про ймовірні зв'язки з китайською розвідкою – WP05:29 • 4082 перегляди
Що святкують 15 листопада в Україні та світі 04:55 • 4452 перегляди
У Франції знайшли 1500-річні поховання германських воїнів із золотом, мечами та бойовими кіньми04:05 • 4478 перегляди
Джо Джонас розійшовся з моделлю через 6 місяців після публічного підтвердження роману – що стало причиною03:05 • 4704 перегляди
Бейонсе через 18 років розкрила таємницю весілля з Jay-Z – навіть гості не знали, куди їх запросили02:05 • 5270 перегляди
Актуальне
Техніка
The New York Times
Шахед-136
The Washington Post
Starlink

Україна має законне місце в НАТО, а путін насправді не хоче переговорів – Макрон

Київ • УНН

 • 16575 перегляди

Емманюель Макрон закликав Європу підтримувати Україну взимку та наголосив на її праві вступити до НАТО. За його словами, путін не готовий до переговорів.

Україна має законне місце в НАТО, а путін насправді не хоче переговорів – Макрон

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що Україна має законне місце в НАТО, а європейські країни повинні продовжувати підтримувати Київ. Водночас він наголосив, що російський диктатор володимир путін не демонструє готовності до мирних переговорів, пише УНН.

Деталі

За словами французького лідера, одним із головних завдань є забезпечення України необхідною допомогою протягом зимового періоду.

Макрон підкреслив, що європейські партнери мають зберігати підтримку України, зокрема з огляду на її законне місце в Північноатлантичному альянсі.

Зеленський обговорив із Мелоні ППО, а з Макроном — майбутню зустріч у Коаліції охочих12.11.26, 23:05 • 6932 перегляди

Президент Франції також розповів про нещодавні консультації з представниками Сполучених Штатів. За його словами, ці розмови свідчать про відсутність у путіна реального бажання вести переговори щодо завершення війни.

Окремо Макрон прокоментував ситуацію на фронті. За його оцінкою, російські війська наразі не досягають просування, натомість зазнають значних втрат і змушені відступати.

Французький президент наголосив на необхідності подальшої підтримки України з боку Європи, особливо напередодні зимових викликів.

Підтримки України з боку США "більше немає", тож Європа має взяти на себе провідну роль - Макрон12.11.26, 16:42 • 3982 перегляди

Степан Гафтко

Війна в УкраїніПолітикаСвіт
Війна в Україні
Володимир Путін
НАТО
Емманюель Макрон
Франція
Сполучені Штати Америки
Україна