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The Guardian

Зеленський обговорив із Мелоні ППО, а з Макроном — майбутню зустріч у Коаліції охочих

Київ • УНН

 • 56 перегляди

Зеленський обговорив із Мелоні оборонні потреби та посилення ППО, а з Макроном — засідання Коаліції охочих у Берліні.

Зеленський обговорив із Мелоні ППО, а з Макроном — майбутню зустріч у Коаліції охочих
Фото: AP

Президент України Володимир Зеленський обговорив з головою Ради міністрів Італії Джорджею Мелоні оборонні потреби України, а також з президентом Франції Емманюелем Макроном майбутнє засідання Коаліції охочих у Берліні. Про це Зеленський повідомив у Telegram, передає УНН

Як завжди, хороша зустріч із головою Ради міністрів Італії Джорджею Мелоні. Розповів про переговорний трек, зокрема про зустрічі в Абу-Дабі та наступні дипломатичні кроки. Важливо, щоб Європа повноцінно була залучена до процесу, коли йдеться про завершення війни, гарантії безпеки та майбутнє всього нашого континенту 

- написав Зеленський. 

Він також зазначив, що обговорив з Мелоні оборонні потреби України на тлі постійних російських ударів по містах та енергетичній інфраструктурі.

Передусім це посилення нашої ППО та ракети для систем, які критично необхідні для захисту людей цієї зими. Дякую Джорджі та всій Італії за постійну допомогу і підтримку України 

- додав Зеленський. 

Також Президент зустрівся з президентом Франції Емманюелем Макроном. 

Обговорили результати багатосторонньої зустрічі в Дубліні та скоординували позиції перед засіданням Коаліції охочих у Берліні. Зараз усі наші партнери уважно стежать за ситуацією в дипломатії. І для нас важливо, щоб Європа була не просто поінформована, а максимально залучена в переговори 

- зазначив Глава держави. 

Президент розповів, що обговорили і ситуацію на фронті, про наслідки російських ударів.

Дуже складно в багатьох наших містах і громадах на Вінниччині, Рівненщині, Київщині, Дніпровщині, Черкащині, Житомирщині, Сумщині, Чернігівщині, Харківщині, Донеччині, у Запорізькій області. Тільки з початку цього місяця росія цілеспрямовано вдарила більш ніж 310 разів по обʼєктах енергетики в Україні. Майже 700 тисяч сімей без електропостачання станом на зараз. Звісно, ми робимо все можливе для відновлення. Але нам дуже потрібна підтримка партнерів 

- наголосив український лідер. 

Нагадаємо

Раніше ЗМІ повідомляли, що Італія може скоротити постачання ракет Aster Україні через виснаження запасів. Наступний пакет міститиме компоненти, генератори й допомогу для ремонту енергооб’єктів.

Павло Башинський

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