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Італія може скоротити постачання Україні ракет для ППО через обмежені запаси - ЗМІ

Київ • УНН

 • 536 перегляди

Італія може скоротити постачання ракет Aster Україні через виснаження запасів. Наступний пакет міститиме компоненти, генератори й допомогу для ремонту енергооб’єктів.

Італія може скоротити постачання Україні ракет для ППО через обмежені запаси - ЗМІ

Італія найближчим часом може призупинити постачання Україні ракет Aster для зенітно-ракетних комплексів SAMP/T через виснаження власних запасів. Про це повідомляє ANSA, пише УНН.

Деталі

У наступному пакеті військової допомоги, який, як і попередні, буде засекреченим, можуть передбачити передавання компонентів для підтримання оперативної спроможності систем SAMP/T. Ці комплекси Італія та Франція вже постачали Україні раніше.

Водночас можливість передавання додаткових ракет Aster, якими оснащені ці системи, може бути обмеженою через скорочення запасів.

Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто відмовився розкривати вміст наступного пакета допомоги. Видання не виключає, що Італія може призупинити постачання ракет, як це, за його даними, раніше зробила Німеччина щодо систем Patriot.

Серед причин обмеження допомоги також називають труднощі оборонної промисловості з налагодженням нового виробництва в короткі терміни. Крім того, Крозетто раніше зазначав, що можливості Італії задовольнити окремі запити Києва, передусім щодо систем протиповітряної оборони, є обмеженими.

Водночас скорочення інтенсивності військових пакетів не означає припинення підтримки України.

Значну частину наступного пакета, за інформацією видання, можуть становити генератори та компоненти для ремонту енергетичних об'єктів, пошкоджених російськими атаками. Це пов'язано з ударами Росії по енергетичній інфраструктурі та загрозою перебоїв з опаленням узимку.

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У матеріалі також зазначається, що Україна звертається до союзників із проханням надати додаткові системи протиповітряної оборони, однак отримати їх складно.

Окремо видання повідомляє про зміни в італійській програмі закупівлі винищувачів F-35. Її загальна вартість зросла з передбачених у 2009 році 13,5 млрд євро до 20,8 млрд євро. Водночас замість початково запланованих 131 літака Італія планує отримати 115.

Збільшення витрат пояснюють переглядом вимог безпеки, подорожчанням технологічного оновлення систем озброєння, а також змінами інфляції та курсу євро до долара.

Відповідний декрет Міністерства оборони Італії передали на розгляд парламенту. Парламентські комісії мають висловити свою позицію до 13 грудня.

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Ольга Розгон

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