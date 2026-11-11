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Financial Times

Италия может сократить поставки Украине ракет для ПВО из-за ограниченных запасов — СМИ

Киев • УНН

 • 576 просмотра

Италия может сократить поставки ракет Aster Украине из-за истощения запасов. Следующий пакет будет включать компоненты, генераторы и помощь в ремонте объектов энергетики.

Италия может сократить поставки Украине ракет для ПВО из-за ограниченных запасов — СМИ

В ближайшее время Италия может приостановить поставки Украине ракет Aster для зенитно-ракетных комплексов SAMP/T из-за истощения собственных запасов. Об этом сообщает ANSA, пишет УНН.

Подробности

В следующем пакете военной помощи, который, как и предыдущие, будет засекречен, могут предусмотреть передачу компонентов для поддержания оперативной способности систем SAMP/T. Эти комплексы Италия и Франция уже поставляли Украине ранее.

В то же время возможность передачи дополнительных ракет Aster, которыми оснащены эти системы, может быть ограничена из-за сокращения запасов.

Министр обороны Италии Гвидо Крозетто отказался раскрывать содержание следующего пакета помощи. Издание не исключает, что Италия может приостановить поставки ракет, как это, по его данным, ранее сделала Германия в отношении систем Patriot.

Среди причин ограничения помощи также называют трудности оборонной промышленности с налаживанием нового производства в короткие сроки. Кроме того, Крозетто ранее отмечал, что возможности Италии удовлетворить отдельные запросы Киева, прежде всего в отношении систем противовоздушной обороны, ограничены.

В то же время сокращение интенсивности военных пакетов не означает прекращения поддержки Украины.

Значительную часть следующего пакета, по информации издания, могут составить генераторы и компоненты для ремонта энергетических объектов, поврежденных российскими атаками. Это связано с ударами России по энергетической инфраструктуре и угрозой перебоев с отоплением зимой.

Италия готовит новый пакет военной помощи Украине — Таяни26.10.26, 17:51 • 5462 просмотра

В материале также отмечается, что Украина обращается к союзникам с просьбой предоставить дополнительные системы противовоздушной обороны, однако получить их сложно.

Отдельно издание сообщает об изменениях в итальянской программе закупки истребителей F-35. Ее общая стоимость выросла с предусмотренных в 2009 году 13,5 млрд евро до 20,8 млрд евро. В то же время вместо первоначально запланированных 131 самолета Италия планирует получить 115.

Увеличение расходов объясняют пересмотром требований безопасности, удорожанием технологического обновления систем вооружения, а также изменениями инфляции и курса евро к доллару.

Соответствующий декрет Министерства обороны Италии передали на рассмотрение парламента. Парламентские комиссии должны выразить свою позицию до 13 декабря.

Италия готовит новый пакет военной помощи Украине — он может включать ракеты Aster05.11.26, 15:05 • 5626 просмотров

Ольга Розгон

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