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Італія готує новий пакет військової допомоги Україні - він може включати ракети Aster

Київ • УНН

 • 714 перегляди

Італія представить парламенту новий пакет військової допомоги Україні, який може містити ракети Aster для SAMP/T. Його зміст засекречений.

Італія готує новий пакет військової допомоги Україні - він може включати ракети Aster

Італія завершує підготовку нового пакета військової допомоги Україні — першого цього року. Міністр оборони Гвідо Крозетто представить його парламентарям наступного тижня. Про це повідомляє Reuters посилаючись на двох осіб, обізнаних із цим питанням, пише УНН.

Деталі

Як зазначає видання, цей пакет стане 13-м етапом військової допомоги Італії від початку повномасштабного вторгнення росії в Україну у 2022 році. Очікується, що його затвердять після того, як 10 листопада Крозетто поінформує парламентський комітет з питань розвідки та безпеки COPASIR.

Хоча зміст пакета залишатиметься засекреченим, за словами співрозмовників, він може включати ракети-перехоплювачі Aster для франко-італійської системи протиповітряної оборони SAMP/T.

Київ неодноразово звертався із закликами надати більше засобів протиповітряної оборони для протидії російським ракетним і безпілотним атакам на міста та критичну інфраструктуру.

Цей крок відбувається майже через рік після затвердження Італією попереднього пакета військової допомоги Україні. Це свідчить про труднощі, з якими зіткнувся Рим під час підготовки нової поставки на тлі посилення внутрішніх розбіжностей щодо підтримки Києва

- підкреслює видання.

Прем'єр-міністерка Джорджа Мелоні залишається однією з найпослідовніших прихильниць України серед західних лідерів, однак у її правлячій коаліції дедалі більше поглиблюються розбіжності з цього питання.

Італійський уряд має повноваження передати цей пакет відповідно до указу, затвердженого наприкінці минулого року. Він дозволяє постачання зброї Україні до 31 грудня.

Однак залишаються питання щодо майбутнього цієї програми після зазначеної дати. Віцепрем'єр-міністр Маттео Сальвіні та його партія "Ліга" заявили, що виступатимуть проти подальших поставок зброї Києву

- зауважує видання.

Натомість міністр закордонних справ Антоніо Таяні та Крозетто виступають на захист військової допомоги як частини зобов'язань Італії перед Європейським Союзом і НАТО.

Поки що невідомо, чи звернеться Мелоні до парламенту по схвалення продовження військової допомоги до 2027 року. Це питання, ймовірно, викликатиме дедалі більше суперечок у міру наближення загальних виборів в Італії, запланованих на наступний рік.

Хоча Рим послідовно надає військову допомогу Україні, її обсяги залишаються меншими, ніж внески провідних європейських союзників, зокрема Німеччини та Великої Британії.

Прем’єр-міністр Британії не планує запрошувати путіна на саміт G20 у 2027 році05.11.26, 14:38 • 918 переглядiв

Ольга Розгон

Війна в УкраїніПолітика
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Джорджа Мелоні
Антоніо Таяні
НАТО
Європейський Союз
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