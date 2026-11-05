Італія готує новий пакет військової допомоги Україні - він може включати ракети Aster

Італія завершує підготовку нового пакета військової допомоги Україні — першого цього року. Міністр оборони Гвідо Крозетто представить його парламентарям наступного тижня. Про це повідомляє Reuters посилаючись на двох осіб, обізнаних із цим питанням, пише УНН.

Як зазначає видання, цей пакет стане 13-м етапом військової допомоги Італії від початку повномасштабного вторгнення росії в Україну у 2022 році. Очікується, що його затвердять після того, як 10 листопада Крозетто поінформує парламентський комітет з питань розвідки та безпеки COPASIR.

Хоча зміст пакета залишатиметься засекреченим, за словами співрозмовників, він може включати ракети-перехоплювачі Aster для франко-італійської системи протиповітряної оборони SAMP/T.

Київ неодноразово звертався із закликами надати більше засобів протиповітряної оборони для протидії російським ракетним і безпілотним атакам на міста та критичну інфраструктуру.

Цей крок відбувається майже через рік після затвердження Італією попереднього пакета військової допомоги Україні. Це свідчить про труднощі, з якими зіткнувся Рим під час підготовки нової поставки на тлі посилення внутрішніх розбіжностей щодо підтримки Києва

Прем'єр-міністерка Джорджа Мелоні залишається однією з найпослідовніших прихильниць України серед західних лідерів, однак у її правлячій коаліції дедалі більше поглиблюються розбіжності з цього питання.

Італійський уряд має повноваження передати цей пакет відповідно до указу, затвердженого наприкінці минулого року. Він дозволяє постачання зброї Україні до 31 грудня.

Однак залишаються питання щодо майбутнього цієї програми після зазначеної дати. Віцепрем'єр-міністр Маттео Сальвіні та його партія "Ліга" заявили, що виступатимуть проти подальших поставок зброї Києву