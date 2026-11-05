Прем’єр-міністр Британії не планує запрошувати путіна на саміт G20 у 2027 році
Київ • УНН
Енді Бернем заявив, що путіна не запросять на саміт G20 у Британії. Лондон підтримуватиме Україну та готовий долучити війська до миротворчої місії.
Прем'єр-міністр Великої Британії Енді Бернем заявив, що президента росії володимира путіна не запросять на саміт G20 наступного року у Великій Британії. Про це повідомило видання The Economist, пише УНН.
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На запитання журналіста про те, чи буде путін запрошений до участі в зустрічі лідерів держав G20 у 2027 році, очільник британського уряду відповів "ні".
При цьому Бернем пообіцяв надавати військову та фінансову підтримку Україні доти, доки триватиме війна країни з росією, і заявив про готовність направити британські війська до складу майбутніх миротворчих сил, якщо буде досягнуто угоди про завершення бойових дій.
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Трамп заявив, що готовий запросити Зеленського на саміт G20 у грудні в Маямі. Він також сказав, що США близькі до угоди про завершення війни рф проти України.
Повернення путіна на саміт G20 "нормалізує" воєнні злочини рф в Україні - Каллас01.11.26, 00:26 • 13044 перегляди