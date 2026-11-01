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Повернення путіна на саміт G20 "нормалізує" воєнні злочини рф в Україні - Каллас

Київ • УНН

 • 836 перегляди

Кая Каллас заявила, що участь путіна у саміті G20 може нормалізувати воєнні злочини рф в Україні. Диктатор ще не підтвердив приїзд.

Повернення путіна на саміт G20 "нормалізує" воєнні злочини рф в Україні - Каллас

Можлива участь російського диктатора володимира путіна у грудневому саміті країн Групи двадцяти (G20) у Флориді має ризик "нормалізувати" воєнні злочини РФ в Україні. Про це заявила висока представниця ЄС з закордонних справ та політики безпеки Кая Каллас, повідомляє УНН із посиланням на Politico.

Деталі

За її словами, повернення рф до подібних міжнародних форумів означає фактичну "нормалізацію" злочинів, які країна-агресор щодня здійснює в Україні, порушуючи принципи Статуту ООН.

Питання в тому, чи зникне загроза, якщо не говорити про неї? Я думаю, що вона не зникне

- сказала Каллас.

Видання додає, що наразі путін ще не підтвердив свою особисту участь у грудневій зустрічі. Вперше з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну він може з'явитися на саміті особисто. Востаннє він відвідував саміт у 2019 році.

Заява Каллас пролунала на тлі невдоволення європейських країн через присутність міністра закордонних справ рф сергія лаврова на зустрічі міністрів країн G20 в Атланті.

Нагадаємо

Держсекретар США Марко Рубіо не виключив запрошення президента України Володимира Зеленського на саміт G20, якщо це дасть "щось позитивне". Водночас остаточне рішення залишається за президентом США Дональдом Трампом.

Спільне фото G20 у США скасували після відмови фотографуватися з лавровим30.10.26, 17:14 • 6860 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

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