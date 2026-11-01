Повернення путіна на саміт G20 "нормалізує" воєнні злочини рф в Україні - Каллас

Номінована на "Оскар" акторка пішла з життя на власних умовах після легалізації евтаназії у Нью-Йорку

Номінована на "Оскар" акторка пішла з життя на власних умовах після легалізації евтаназії у Нью-Йорку

Номінована на "Оскар" акторка пішла з життя на власних умовах після легалізації евтаназії у Нью-Йорку

Номінована на "Оскар" акторка пішла з життя на власних умовах після легалізації евтаназії у Нью-Йорку

Посольство США в москві попередило про загрозу теракту в "царицино"

Посольство США в москві попередило про загрозу теракту в "царицино"

Посольство США в москві попередило про загрозу теракту в "царицино"

Посольство США в москві попередило про загрозу теракту в "царицино"