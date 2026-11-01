Повернення путіна на саміт G20 "нормалізує" воєнні злочини рф в Україні - Каллас
Київ • УНН
Кая Каллас заявила, що участь путіна у саміті G20 може нормалізувати воєнні злочини рф в Україні. Диктатор ще не підтвердив приїзд.
Можлива участь російського диктатора володимира путіна у грудневому саміті країн Групи двадцяти (G20) у Флориді має ризик "нормалізувати" воєнні злочини РФ в Україні. Про це заявила висока представниця ЄС з закордонних справ та політики безпеки Кая Каллас, повідомляє УНН із посиланням на Politico.
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За її словами, повернення рф до подібних міжнародних форумів означає фактичну "нормалізацію" злочинів, які країна-агресор щодня здійснює в Україні, порушуючи принципи Статуту ООН.
Питання в тому, чи зникне загроза, якщо не говорити про неї? Я думаю, що вона не зникне
Видання додає, що наразі путін ще не підтвердив свою особисту участь у грудневій зустрічі. Вперше з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну він може з'явитися на саміті особисто. Востаннє він відвідував саміт у 2019 році.
Заява Каллас пролунала на тлі невдоволення європейських країн через присутність міністра закордонних справ рф сергія лаврова на зустрічі міністрів країн G20 в Атланті.
Нагадаємо
Держсекретар США Марко Рубіо не виключив запрошення президента України Володимира Зеленського на саміт G20, якщо це дасть "щось позитивне". Водночас остаточне рішення залишається за президентом США Дональдом Трампом.
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