Американські господарі зустрічі G20 в Атланті у США скасували традиційне "сімейне фото" після того, як кілька посадовців, які були присутні на заході, відмовилися сфотографуватися з міністром закордонних справ росії сергієм лавровим. Про це УНН пише з посиланням на Bloomberg.

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Хоча фотографія є церемоніальною і не має великого значення, вона є ритуалом таких зустрічей і має на меті продемонструвати єдність між світовими лідерами, зауважує видання. Відмова Німеччини та інших країн стала потужним символом розбіжностей, що виникли між США та їхніми союзниками через крок президента США Дональда Трампа, спрямований на залицяння до росії, на тлі того, як він прагне припинити війну в Україні, пише видання.

"З росією немає "звичайного ведення справ"", - сказав журналістам в Атланті міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль.

"Нам потрібно обговорити ці суперечності тут, за столом, тому ця розмова важлива. Але ми також повинні уникати надсилання неправильних візуальних сигналів", - зазначив він.

Дводенна зустріч міністрів закордонних справ найбільших економік світу є передвісником саміту лідерів групи, який відбудеться в гольф-клубі Trump National Doral у Маямі у США в грудні. Трамп запросив главу кремля володимира путіна на цей захід, але кремль ще не заявив, чи прийме він запрошення.

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За даними Державного департаменту CIF, зустріч цього тижня в Атланті має на меті "просувати основну місію G20 – сприяння глобальній стабільності та процвітанню".

Війни в Україні та Ірані стануть двома основними темами обговорення. Європейські міністри, які виступали за збереження жорсткої позиції щодо росії, також, ймовірно, чинитимуть опір зусиллям Трампа заманити путіна за стіл переговорів і переконати Європу купувати більше російських нафтопродуктів, вказує видання.

Вони особливо незадоволені заявою Трампа на початку цього місяця про те, що він скасує деякі митні тарифи та санкції проти росії в рамках угоди з путіним, яка дозволить росії експортувати дизельне паливо на закордонні ринки.

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Подібна напруженість спалахнула через так зване сімейне фото на зустрічі міністрів фінансів G20 в Ешвіллі, Північна Кароліна, у вересні.

Міністр фінансів Скотт Бессент запросив міністра фінансів росії антона сілуанова на зустріч без консультацій з іншими членами G20, і багато союзників США, включаючи Німеччину, заявили, що не погодяться фотографуватися з сілуановим. Зрештою, його не включили до фото.

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