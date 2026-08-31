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Поява російського міністра на саміті G20 викликала роздратування європейців - ЗМІ

Київ • УНН

 • 1216 перегляди

Міністр фінансів РФ антон силуанов уперше після вторгнення взяв участь у зустрічі G20. Європейці пригрозили бойкотом фото, і він не з’явився.

Поява російського міністра на саміті G20 викликала роздратування європейців - ЗМІ

Російський міністр фінансів антон силуанов взяв участь у саміті G20 у США, що викликало роздратування європейських представників. Про це пише The New York Times, передає УНН.  

Деталі 

Як повідомляється, у важливої події у сфері міжнародних відносин міністр фінансів росії вперше з моменту вторгнення в Україну бере участь у міністерській зустрічі G20. 

"Присутність російського міністра фінансів антона силуанова створює незручну ситуацію для європейських представників на саміті G20, уряди яких рішуче підтримують Україну у війні проти росії. Вони докладали зусиль, щоб ізолювати росію у світовій економіці та на дипломатичній арені, і не захочуть робити на цьому саміті нічого, що могло б свідчити про зміну ситуації, особливо в той момент війни, коли москва безперервно бомбардує Київ", - пише видання. 

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Також зазначається, що європейські чиновники негайно висловили протест проти участі російського міністра. 

Віце-канцлер Німеччини Ларс Клінгбейль та його колеги з різних країн Європи пригрозили бойкотувати традиційне групове фото міністрів, якщо силуанов візьме в ньому участь. 

"Судячи з усього, ця погроза спрацювала, оскільки силуанов не з’явився на знімку", - додає видання. 

Німеччина розглядає присутність росії тут як образу України. Німецький уряд надав Україні військову та іншу допомогу, а також звинуватив росію у проведенні кампанії саботажу у відповідь на території Німеччини, що включає кібератаки.

Нагадаємо 

Президент США Дональд Трамп заявив, що не надсилав запрошення російському лідеру володимиру путіну на саміт G20, однак вважає, що його участь могла б бути корисною. 

Павло Башинський

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