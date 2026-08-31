Поява російського міністра на саміті G20 викликала роздратування європейців - ЗМІ
Київ • УНН
Міністр фінансів РФ антон силуанов уперше після вторгнення взяв участь у зустрічі G20. Європейці пригрозили бойкотом фото, і він не з’явився.
Російський міністр фінансів антон силуанов взяв участь у саміті G20 у США, що викликало роздратування європейських представників. Про це пише The New York Times, передає УНН.
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Як повідомляється, у важливої події у сфері міжнародних відносин міністр фінансів росії вперше з моменту вторгнення в Україну бере участь у міністерській зустрічі G20.
"Присутність російського міністра фінансів антона силуанова створює незручну ситуацію для європейських представників на саміті G20, уряди яких рішуче підтримують Україну у війні проти росії. Вони докладали зусиль, щоб ізолювати росію у світовій економіці та на дипломатичній арені, і не захочуть робити на цьому саміті нічого, що могло б свідчити про зміну ситуації, особливо в той момент війни, коли москва безперервно бомбардує Київ", - пише видання.
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Також зазначається, що європейські чиновники негайно висловили протест проти участі російського міністра.
Віце-канцлер Німеччини Ларс Клінгбейль та його колеги з різних країн Європи пригрозили бойкотувати традиційне групове фото міністрів, якщо силуанов візьме в ньому участь.
"Судячи з усього, ця погроза спрацювала, оскільки силуанов не з’явився на знімку", - додає видання.
Німеччина розглядає присутність росії тут як образу України. Німецький уряд надав Україні військову та іншу допомогу, а також звинуватив росію у проведенні кампанії саботажу у відповідь на території Німеччини, що включає кібератаки.
Нагадаємо
Президент США Дональд Трамп заявив, що не надсилав запрошення російському лідеру володимиру путіну на саміт G20, однак вважає, що його участь могла б бути корисною.