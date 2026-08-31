Появление российского министра на саммите G20 вызвало раздражение европейцев — СМИ

Российский министр финансов антон силуанов принял участие в саммите G20 в США, что вызвало раздражение у европейских представителей. Об этом пишет The New York Times, передает УНН.

Детали

Как сообщается, в важном событии в сфере международных отношений министр финансов россии впервые с момента вторжения в Украину принимает участие во встрече министров стран G20.

"Присутствие российского министра финансов антона силуанова создает неудобную ситуацию для европейских представителей на саммите G20, правительства которых решительно поддерживают Украину в войне против россии. Они прилагали усилия, чтобы изолировать россию в мировой экономике и на дипломатической арене, и не захотят делать на этом саммите ничего, что могло бы свидетельствовать об изменении ситуации, особенно в тот момент войны, когда москва непрерывно бомбит Киев", - пишет издание.

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Также отмечается, что европейские чиновники немедленно выразили протест против участия российского министра.

Вице-канцлер Германии Ларс Клингбайль и его коллеги из разных стран Европы пригрозили бойкотировать традиционную групповую фотографию министров, если силуанов примет в ней участие.

"Судя по всему, эта угроза сработала, поскольку силуанов не появился на снимке", - добавляет издание.

Германия рассматривает присутствие россии здесь как оскорбление Украины. Правительство Германии предоставило Украине военную и другую помощь, а также обвинило россию в проведении кампании саботажа в ответ на территории Германии, которая включает кибератаки.

Напомним

Президент США Дональд Трамп заявил, что не направлял приглашение российскому лидеру владимиру путину на саммит G20, однако считает, что его участие могло бы быть полезным.