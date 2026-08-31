Появление российского министра на саммите G20 вызвало раздражение европейцев — СМИ

$44.550.0151.880.02
ukenru
16:43 • 10412 просмотра
Последствия атаки на распределительный центр сети "Аврора" — фоторепортажPhoto
15:54 • 13350 просмотра
Зеленский провёл "хороший разговор" с Уиткоффом и Кушнером, говорили об определении даты визита в Украину
13:35 • 20239 просмотра
В районном отделе полиции в Ровненской области прогремел взрыв: один правоохранитель погиб, ещё трое — ранены
13:11 • 20640 просмотра
Продолжительные воздушные тревоги: правительство готовит новые правила для транспорта, бизнеса и комендантского часа
Эксклюзив
12:59 • 19852 просмотра
В Раде рассматривают голосование "через приложение" в укрытии во время тревог
12:48 • 25982 просмотра
Новолуние в сентябре: когда наступит новолуние, приметы и популярные ритуалы
31 августа, 11:20 • 17711 просмотра
Тим Кук покидает должность CEO Apple: что изменилось за 15 лет и кто его заменитPhoto
31 августа, 10:22 • 17918 просмотра
В Киевской области после утреннего удара рф тушат пожары на складах - в ГСЧС показали, что сейчас на местеPhoto
31 августа, 09:37 • 15974 просмотра
В Киеве школы на фоне затяжных тревог начнут учебный год в смешанном формате
31 августа, 09:28 • 16610 просмотра
После наводнения в Непале до сих пор разыскивают 56 пропавших украинцев - МИД
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+23°
1м/с
62%
749мм
Популярные новости
"Они меня повесят": путин боится за свою жизнь и планирует отправить на пушечное мясо еще 300-400 тысяч россиян - СМИ31 августа, 08:44 • 20505 просмотра
Силы обороны поразили РЛС, командную машину С-400 и склады оккупантов - Генштаб31 августа, 09:21 • 2954 просмотра
Резко возросло число пропавших без вести после наводнения в Непале, погибло более 900 человекVideo31 августа, 10:04 • 5598 просмотра
В рф зафиксировали атаку дронов на Wildberries в екатеринбургеVideo31 августа, 10:38 • 4346 просмотра
Реабилитация и поддержка ребёнка в первые годы жизни: какие услуги можно получить бесплатноPhoto31 августа, 12:27 • 29041 просмотра
публикации
После тревоги или обстрелов не стоит начинать утро в школе с контрольной — в МОН подготовили рекомендации для педагогов18:14 • 704 просмотра
Новолуние в сентябре: когда наступит новолуние, приметы и популярные ритуалы12:48 • 25990 просмотра
Реабилитация и поддержка ребёнка в первые годы жизни: какие услуги можно получить бесплатноPhoto31 августа, 12:27 • 29322 просмотра
Пять человек обратились в Минздрав с жалобами на частную клинику Odrex
Эксклюзив
31 августа, 09:11 • 30714 просмотра
БЭБ не смогло объяснить, почему считает авиализинг роялти, и прикрылось тайной следствия
Эксклюзив
31 августа, 08:37 • 31260 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Виталий Кличко
Юрий Игнат
Андрей Пышный
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Киевская область
Китай
Германия
Реклама
УНН Lite
Долли Партон похоронили рядом с мужем на частной церемонии в Нэшвилле31 августа, 00:06 • 30386 просмотра
Билли Айлиш провела свадебную церемонию своего брата Финнеаса в КалифорнииPhoto30 августа, 22:06 • 30430 просмотра
Тейлор Свифт пожертвовала $50 тысяч матери троих детей, которая пострадала, спасая человека после ДТПPhoto30 августа, 00:05 • 53900 просмотра
Том Харди начал рэп-карьеру и выпустил дебютный альбом под псевдонимом Фрэнки Пулитцер29 августа, 22:05 • 52913 просмотра
Кэти Перри рассказала, что запретила 6-летней дочери повторять трюк из её известной песни29 августа, 00:05 • 70467 просмотра
Актуальное
Отопление
Социальная сеть
Золото
Financial Times
Нефть марки Brent

Появление российского министра на саммите G20 вызвало раздражение европейцев — СМИ

Киев • УНН

 • 992 просмотра

Министр финансов рф антон силуанов впервые после вторжения принял участие во встрече G20. Европейцы пригрозили бойкотом фотографии, и он не появился.

Появление российского министра на саммите G20 вызвало раздражение европейцев — СМИ

Российский министр финансов антон силуанов принял участие в саммите G20 в США, что вызвало раздражение у европейских представителей. Об этом пишет The New York Times, передает УНН.  

Детали 

Как сообщается, в важном событии в сфере международных отношений министр финансов россии впервые с момента вторжения в Украину принимает участие во встрече министров стран G20. 

"Присутствие российского министра финансов антона силуанова создает неудобную ситуацию для европейских представителей на саммите G20, правительства которых решительно поддерживают Украину в войне против россии. Они прилагали усилия, чтобы изолировать россию в мировой экономике и на дипломатической арене, и не захотят делать на этом саммите ничего, что могло бы свидетельствовать об изменении ситуации, особенно в тот момент войны, когда москва непрерывно бомбит Киев", - пишет издание. 

Бессент обсудил "мирный план" Трампа с министром финансов рф — СМИ31.08.26, 19:14 • 1836 просмотров

Также отмечается, что европейские чиновники немедленно выразили протест против участия российского министра. 

Вице-канцлер Германии Ларс Клингбайль и его коллеги из разных стран Европы пригрозили бойкотировать традиционную групповую фотографию министров, если силуанов примет в ней участие. 

"Судя по всему, эта угроза сработала, поскольку силуанов не появился на снимке", - добавляет издание. 

Германия рассматривает присутствие россии здесь как оскорбление Украины. Правительство Германии предоставило Украине военную и другую помощь, а также обвинило россию в проведении кампании саботажа в ответ на территории Германии, которая включает кибератаки.

Напомним 

Президент США Дональд Трамп заявил, что не направлял приглашение российскому лидеру владимиру путину на саммит G20, однако считает, что его участие могло бы быть полезным. 

Павел Башинский

ПолитикаНовости Мира
Кибератака
Санкции
Война в Украине
Владимир Путин
The New York Times
Дональд Трамп
Германия
Соединённые Штаты
Украина
Киев