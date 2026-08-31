Бессент обсудил "мирный план" Трампа с министром финансов рф — СМИ
Киев • УНН
Министр финансов США Скотт Бессент встретился с антоном силуановым в Эшвилле. Они обсудили мирный план Дональда Трампа.
Министр финансов США Скотт Бессент встретился с министром финансов России Антоном Силуановым и обсудил мирный план президента США Дональда Трампа, передает УНН со ссылкой на CNBC.
"Бессент обсудил "мирный план" Трампа с министром финансов России Антоном Силуановым в Эшвилле", — сообщает издание со ссылкой на Министерство финансов США.
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Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о "хорошем разговоре" с представителями президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером, речь шла об определении даты визита в Украину.