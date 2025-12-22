кремль скептически оценил попытки Украины и Европы изменить мирный план Трампа
москва считает, что правки Украины и Европы к американским предложениям по прекращению войны ухудшают документ. Советник путина юрий ушаков заявил, что россия не видит в этих изменениях шансов на достижение стабильного мира.
В Москве заявили, что любые правки, внесенные европейскими и украинскими переговорщиками в американские предложения по прекращению войны, лишь ухудшают документ. Советник путина юрий ушаков подчеркнул, что россия не видит в этих изменениях шансов на достижение стабильного мира. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.
Американский проект мирного плана, появившийся в СМИ в прошлом месяце, вызвал опасения в Киеве и Брюсселе из-за вероятных чрезмерных уступок кремлю. В последние недели украинские и европейские дипломаты активно работали над дополнениями к документам администрации Дональда Трампа, пытаясь сбалансировать условия соглашения.
Несмотря на то, что финальные версии предложений на бумаге еще не представлены официально, в кремле заранее отбросили результаты усилий партнеров Украины.
Это не прогноз. Я уверен, что предложения, которые внесли или пытаются внести европейцы и украинцы, безусловно, не улучшают документ и не повышают возможности достижения долгосрочного мира
Сейчас детали текущей редакции предложений остаются неразглашенными, однако позиция москвы свидетельствует о намерении настаивать на начальных, более выгодных для себя вариантах урегулирования конфликта.
