кремль скептично оцінив спроби України та Європи змінити мирний план Трампа

У москві заявили, що будь-які правки, внесені європейськими та українськими переговірниками до американських пропозицій щодо припинення війни, лише погіршують документ. Радник путіна юрій ушаков наголосив, що росія не бачить у цих змінах шансів на досягнення стабільного миру. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Американський проєкт мирного плану, що з'явився у ЗМІ минулого місяця, викликав побоювання у Києві та Брюсселі через імовірні надмірні поступки кремлю. Останніми тижнями українські та європейські дипломати активно працювали над доповненнями до документів адміністрації Дональда Трампа, намагаючись збалансувати умови угоди.

Попри те, що фінальні версії пропозицій на папері ще не представлені офіційно, у кремлі заздалегідь відкинули результати зусиль партнерів України.

"Стоїмо там, де стоїмо" - Зеленський про питання територій у мирній угоді

Це не прогноз. Я впевнений, що пропозиції, які внесли або намагаються внести європейці та українці, безумовно, не покращують документ і не підвищують можливості досягнення довгострокового миру