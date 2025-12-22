$42.340.00
Переговори у Флориді: сторони зосередилися на чотирьох основних документах - Умєров
Ексклюзив
21 грудня, 12:47 • 15178 перегляди
Мокрий сніг, тумани та морозні ночі: синоптики розповіли, яким буде початок нового тижня в Україні
21 грудня, 09:49 • 24824 перегляди
Військові рф примусово вивезли 50 українців із Сумщини: Лубінець вимагає від москалькової негайно їх повернути
21 грудня, 09:21 • 26152 перегляди
Обмеження знято: у межах міста Маяки відновлено рух на автодорозі Одеса — Рені
20 грудня, 17:28 • 40139 перегляди
"Стоїмо там, де стоїмо" - Зеленський про питання територій у мирній угоді
Ексклюзив
20 грудня, 17:18 • 66942 перегляди
На Дніпропетровщині ТЦК випадково намагалося "бусифікувати" нардепа
20 грудня, 17:00 • 73817 перегляди
Бюджетні подарунки: ідеї, що допоможуть заощадити
20 грудня, 16:36 • 44327 перегляди
Не бачимо передумов: в уряді відповіли, чи зміняться ціни на пальне через удари рф по Одещині
20 грудня, 14:15 • 37600 перегляди
Вибори обговорювали зі США, вони імовірно знають, як допомогти з безпекою, а МЗС уже займається інфраструктурою за кордоном - Зеленський
20 грудня, 11:29 • 39518 перегляди
На росії знову "просів ґрунт": цього разу разом із магістральним газогономPhoto
Сертифікат на авто для військових: уряд за półтора року не зміг ухвалити порядок отримання
Ексклюзив
19 грудня, 14:21 • 111977 перегляди
Кримінальні справи без складу злочину: чому правоохоронці роками тримають у підвішеному стані авіабізнес
Ексклюзив
19 грудня, 11:39 • 81878 перегляди
Дипломатка

кремль скептично оцінив спроби України та Європи змінити мирний план Трампа

Київ • УНН

 • 398 перегляди

москва вважає, що правки України та Європи до американських пропозицій щодо припинення війни погіршують документ. Радник путіна юрій ушаков заявив, що росія не бачить у цих змінах шансів на досягнення стабільного миру.

кремль скептично оцінив спроби України та Європи змінити мирний план Трампа

У москві заявили, що будь-які правки, внесені європейськими та українськими переговірниками до американських пропозицій щодо припинення війни, лише погіршують документ. Радник путіна юрій ушаков наголосив, що росія не бачить у цих змінах шансів на досягнення стабільного миру. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Американський проєкт мирного плану, що з'явився у ЗМІ минулого місяця, викликав побоювання у Києві та Брюсселі через імовірні надмірні поступки кремлю. Останніми тижнями українські та європейські дипломати активно працювали над доповненнями до документів адміністрації Дональда Трампа, намагаючись збалансувати умови угоди.

Реакція москви

Попри те, що фінальні версії пропозицій на папері ще не представлені офіційно, у кремлі заздалегідь відкинули результати зусиль партнерів України.

"Стоїмо там, де стоїмо" - Зеленський про питання територій у мирній угоді 20.12.25, 19:28 • 40140 переглядiв

Це не прогноз. Я впевнений, що пропозиції, які внесли або намагаються внести європейці та українці, безумовно, не покращують документ і не підвищують можливості досягнення довгострокового миру 

– цитують ушакова російські новинні агентства.

Наразі деталі поточної редакції пропозицій залишаються нерозголошеними, проте позиція москви свідчить про намір наполягати на початкових, більш вигідних для себе варіантах врегулювання конфлікту.

Переговори у Флориді: сторони зосередилися на чотирьох основних документах - Умєров21.12.25, 22:13 • 4228 переглядiв

Степан Гафтко

ПолітикаНовини Світу
Воєнний стан
Війна в Україні
Дипломатка
Reuters
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Україна