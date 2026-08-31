Бессент обговорив "мирний план" Трампа з міністром фінансів рф - ЗМІ

Міністр фінансів США Скотт Бессент зустрівся з міністром фінансів росії антоном сілуановим та обговорив мирний план президента США Дональда Трампа, передає УНН із посиланням на CNBC.

"Бессент обговорив "мирний план" Трампа з міністром фінансів росії антоном сілуановим в Ешвіллі", - повідомляє видання із посиланням на Міністерство фінансів США.

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