Зеленський провів "хорошу розмову" із Віткоффом і Кушнером, говорили про визначення дати візиту в Україну

Президент України Володимир Зеленський заявив про "хорошу розмову" із представниками президента США Дональда Трампа Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером, йшлося про визначення дати візиту в Україну, передає УНН.

Хороша телефонна розмова з представниками Президента Трампа Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером. Було детально і конструктивно. Важливо, що діалог між переговорними командами США та України триває постійно, і зараз ми говоримо про визначення дати візиту в Україну. Ця поїздка була би дуже корисною для напрацювання рішень до миру - повідомив Зеленський.

Президент України поінформував і про ситуацію на полі бою, де здобутки росії незначні й досягаються ціною величезних втрат, а також про повітряні удари.

Стів і Джаред знають багато деталей. Команди будуть на звʼязку, щоб опрацювати порядок денний і визначити найбільш зручний графік подальшої комунікації. Дякую Президенту Трампу, Стіву й Джареду та всім у Сполучених Штатах, хто працює заради того, щоб мир став нашим спільним досягненням - резюмував Глава держави.

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