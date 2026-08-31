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Зеленський провів "хорошу розмову" із Віткоффом і Кушнером, говорили про визначення дати візиту в Україну

Київ • УНН

 • 5942 перегляди

Зеленський провів конструктивну розмову зі Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером. Сторони визначають дату їхнього візиту в Україну.

Зеленський провів "хорошу розмову" із Віткоффом і Кушнером, говорили про визначення дати візиту в Україну

Президент України Володимир Зеленський заявив про "хорошу розмову" із представниками президента США Дональда Трампа Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером, йшлося про  визначення дати візиту в Україну, передає УНН.

Хороша телефонна розмова з представниками Президента Трампа Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером. Було детально і конструктивно. Важливо, що діалог між переговорними командами США та України триває постійно, і зараз ми говоримо про визначення дати візиту в Україну. Ця поїздка була би дуже корисною для напрацювання рішень до миру 

- повідомив Зеленський.

Президент України поінформував і про ситуацію на полі бою, де здобутки росії незначні й досягаються ціною величезних втрат, а також про повітряні удари.

Стів і Джаред знають багато деталей. Команди будуть на звʼязку, щоб опрацювати порядок денний і визначити найбільш зручний графік подальшої комунікації. Дякую Президенту Трампу, Стіву й Джареду та всім у Сполучених Штатах, хто працює заради того, щоб мир став нашим спільним досягненням 

- резюмував Глава держави.

Візит Віткоффа та Кушнера до України відклали, але не скасували - ЗМІ24.08.26, 12:25 • 21782 перегляди

Антоніна Туманова

Війна в УкраїніПолітика
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна