Зеленский провёл "хороший разговор" с Уиткоффом и Кушнером, говорили об определении даты визита в Украину

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о «хорошем разговоре» с представителями президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером; речь шла об определении даты визита в Украину, передает УНН.

Хороший телефонный разговор с представителями президента Трампа Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Он был подробным и конструктивным. Важно, что диалог между переговорными командами США и Украины продолжается постоянно, и сейчас мы говорим об определении даты визита в Украину. Эта поездка была бы очень полезной для выработки решений для достижения мира - сообщил Зеленский.

Президент Украины проинформировал также о ситуации на поле боя, где достижения России незначительны и достигаются ценой огромных потерь, а также о воздушных ударах.

Стив и Джаред знают много деталей. Команды будут на связи, чтобы проработать повестку дня и определить наиболее удобный график дальнейшей коммуникации. Благодарю президента Трампа, Стива и Джареда, а также всех в Соединенных Штатах, кто работает ради того, чтобы мир стал нашим общим достижением - резюмировал глава государства.

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