Трамп заявив, що хотів би бачити путіна на саміті G20

Президент США Дональд Трамп заявив, що хотів би, аби російський диктатор володимир путін взяв участь у саміті "Групи двадцяти" (G20). Водночас американський лідер зазначив, що не знає, чи приїде очільник кремля на зустріч, пише УНН.

Деталі

Трамп висловився щодо можливої участі путіна у саміті, відповідаючи на запитання про його присутність на міжнародному заході.

Я б, безумовно, хотів, щоб путін взяв участь у зустрічі G20. Я не знаю, чи він приїде – сказав президент США.

Участь путіна залишається невизначеною

Таким чином, Трамп висловив бажання бачити російського президента серед учасників саміту, однак не підтвердив, що той планує прибути.

У наведеній заяві американський президент також не уточнив, чи проводилися переговори щодо можливої участі путіна у зустрічі G20.

"Не знаю, хто віддав наказ" - Трамп каже, що уряд США не причетний до обмеження роботи Starlink в Україні