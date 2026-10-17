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The Washington Post
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Трамп заявив, що хотів би бачити путіна на саміті G20

Київ • УНН

 • 1238 перегляди

Дональд Трамп заявив, що хотів би участі путіна в саміті G20. Водночас він не знає, чи приїде російський лідер.

Трамп заявив, що хотів би бачити путіна на саміті G20

Президент США Дональд Трамп заявив, що хотів би, аби російський диктатор володимир путін взяв участь у саміті "Групи двадцяти" (G20). Водночас американський лідер зазначив, що не знає, чи приїде очільник кремля на зустріч, пише УНН.

Деталі

Трамп висловився щодо можливої участі путіна у саміті, відповідаючи на запитання про його присутність на міжнародному заході.

Я б, безумовно, хотів, щоб путін взяв участь у зустрічі G20. Я не знаю, чи він приїде

– сказав президент США.

Участь путіна залишається невизначеною

Таким чином, Трамп висловив бажання бачити російського президента серед учасників саміту, однак не підтвердив, що той планує прибути.

У наведеній заяві американський президент також не уточнив, чи проводилися переговори щодо можливої участі путіна у зустрічі G20.

"Не знаю, хто віддав наказ" - Трамп каже, що уряд США не причетний до обмеження роботи Starlink в Україні16.10.26, 20:45 • 19719 переглядiв

Степан Гафтко

ПолітикаСвіт
Володимир Путін
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки