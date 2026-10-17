Трамп заявив, що хотів би бачити путіна на саміті G20
Київ • УНН
Дональд Трамп заявив, що хотів би участі путіна в саміті G20. Водночас він не знає, чи приїде російський лідер.
Президент США Дональд Трамп заявив, що хотів би, аби російський диктатор володимир путін взяв участь у саміті "Групи двадцяти" (G20). Водночас американський лідер зазначив, що не знає, чи приїде очільник кремля на зустріч, пише УНН.
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Трамп висловився щодо можливої участі путіна у саміті, відповідаючи на запитання про його присутність на міжнародному заході.
Я б, безумовно, хотів, щоб путін взяв участь у зустрічі G20. Я не знаю, чи він приїде
Участь путіна залишається невизначеною
Таким чином, Трамп висловив бажання бачити російського президента серед учасників саміту, однак не підтвердив, що той планує прибути.
У наведеній заяві американський президент також не уточнив, чи проводилися переговори щодо можливої участі путіна у зустрічі G20.
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