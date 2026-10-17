Трамп заявил, что хотел бы видеть Путина на саммите G20

Президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы, чтобы российский диктатор владимир путин принял участие в саммите "Группы двадцати" (G20). При этом американский лидер отметил, что не знает, приедет ли глава кремля на встречу, пишет УНН.

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Трамп высказался о возможном участии путина в саммите, отвечая на вопрос о его присутствии на международном мероприятии.

Я бы, безусловно, хотел, чтобы путин принял участие во встрече G20. Я не знаю, приедет ли он – сказал президент США.

Участие путина остается неопределенным

Таким образом, Трамп выразил желание видеть российского президента среди участников саммита, однако не подтвердил, что тот планирует прибыть.

В приведенном заявлении американский президент также не уточнил, проводились ли переговоры о возможном участии путина во встрече G20.

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