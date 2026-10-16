"Не знаю, кто отдал приказ" — Трамп говорит, что правительство США не причастно к ограничению работы Starlink в Украине
Киев • УНН
Дональд Трамп отрицал причастность США к ограничениям работы Starlink в Украине. Зеленский ранее сообщил, что их до сих пор не сняли.
Президент США Дональд Трамп заявил, что американское правительство не причастно к ограничению работы Starlink в Украине, передает УНН.
Ну, я не знаю, кто отдал приказ. Я знаю, что, на мой взгляд, все осталось как и прежде. Я не уверен, что его вообще отключали. Но я почти уверен, что все осталось как и прежде. Я только что проверил это сегодня утром. Это были не мы. Я проверил сегодня утром. Они говорят, что все работает так же, как и всегда
Ограничения скорости системы Starshield устанавливаются президентом США — Маск14.10.26, 22:58 • 5037 просмотров
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что ограничения на работу Starlink для Украины до сих пор не сняли.