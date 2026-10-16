"Не знаю, кто отдал приказ" — Трамп говорит, что правительство США не причастно к ограничению работы Starlink в Украине

Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что американское правительство не причастно к ограничению работы Starlink в Украине, передает УНН.

Ну, я не знаю, кто отдал приказ. Я знаю, что, на мой взгляд, все осталось как и прежде. Я не уверен, что его вообще отключали. Но я почти уверен, что все осталось как и прежде. Я только что проверил это сегодня утром. Это были не мы. Я проверил сегодня утром. Они говорят, что все работает так же, как и всегда - сказал Трамп.

Ограничения скорости системы Starshield устанавливаются президентом США — Маск

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что ограничения на работу Starlink для Украины до сих пор не сняли.