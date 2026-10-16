"Не знаю, кто отдал приказ" — Трамп говорит, что правительство США не причастно к ограничению работы Starlink в Украине

$44.890.0950.310.04
ukenru
03:17 • 3470 просмотра
Зеленский раскритиковал сделку Трампа с Россией по дизельному топливу, а действия Москвы в отношении мира назвал "пародией"
02:38 • 7514 просмотра
На российских дронах «Молния-2» обнаружили загадочные устройства: может ли это быть аналогом Starlink
01:56 • 9814 просмотра
Путин заявил о захвате 6500 кв. км Украины, но реальные успехи армии РФ в 45 раз меньше — ISW
01:17 • 10247 просмотра
НПЗ «роснефти», обеспечивающий москву топливом, остановил часть производства после атаки дронов
00:38 • 10664 просмотра
Лукашенко заявил, что Трамп не имеет права диктовать Украине, кто должен быть её президентом
23:56 • 11171 просмотра
"Их вообще не следует пускать в Европу" — в Финляндии предлагают запретить россиянам туристические визы
23:16 • 11278 просмотра
Поворот Трампа в сторону России вызвал недовольство американцев — СМИ
22:57 • 10675 просмотра
Зеленский готов на 100 дней прекратить удары по НПЗ России в обмен на расширение Starlink — WSJ
22:38 • 10199 просмотра
Трамп заявил, что хотел бы видеть Путина на саммите G20
16 октября, 21:38 • 10758 просмотра
Украина накопила рекордные за 6 лет запасы газа перед зимой — Нафтогаз
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+11°
2.6м/с
99%
751мм
Популярные новости
Чтобы можно было спрогнозировать форс-мажоры — в приложении УЗ может появиться важная функцияPhoto16 октября, 18:13 • 14977 просмотра
Еще один день с графиками — как будут отключать свет в Украине в субботу16 октября, 18:22 • 8944 просмотра
Маск предложил Трампу замедлить работу Starlink в Украине — СМИ16 октября, 18:52 • 11511 просмотра
Леброн Джеймс устроил неожиданный сюрприз Ашеру на 48-летиеPhoto16 октября, 21:05 • 11216 просмотра
KFC отказывается от Pepsi в пользу Coca-Cola: PepsiCo может потерять $500 миллионов в год22:06 • 7496 просмотра
публикации
Бизнес предупреждает об остановке авиакомпаний и срыве оборонных контрактов
Эксклюзив
16 октября, 13:30 • 39994 просмотра
Банки задерживают платежи по внесению залогов в ВАКС: как это может быть связано с Пышным и НАБУ
Эксклюзив
16 октября, 13:11 • 36728 просмотра
Дюбуа vs Уордли 2: анонс боя за титул WBO в ЛондонеVideo16 октября, 12:17 • 40314 просмотра
Бронирование по-новому: почему заверения правительства не сняли обеспокоенность бизнеса и парламентаPhoto
Эксклюзив
16 октября, 10:05 • 49174 просмотра
От распродажи советского ОПК до собственной баллистики: что потеряла и восстанавливает Украина
Эксклюзив
16 октября, 08:56 • 55629 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Урсула фон дер Ляйен
Музыкант
Денис Шмыгаль
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Франция
Европа
Луцк
Реклама
УНН Lite
Билли Джоэл заявил, что врачи запретили ему выступать и водить автомобиль03:05 • 688 просмотра
Джонни Депп оказался в центре нового скандала: известный актер отрекся от дружбы с нимPhoto02:05 • 1844 просмотра
Леди Гагу обвинили в пренебрежительном отношении к легендарной певице и требуют извиненийPhoto01:06 • 2830 просмотра
Тома Круза обвинили в попытке привлечь Джима Керри к саентологии00:06 • 4956 просмотра
Хакеры атаковали сотни супермаркетов в Европе: холодильники нагрелись до 50 градусов23:05 • 4576 просмотра
Актуальное
Старлинк
Таймс
MIM-104 Patriot
The Washington Post
Отопление

"Не знаю, кто отдал приказ" — Трамп говорит, что правительство США не причастно к ограничению работы Starlink в Украине

Киев • УНН

 • 20344 просмотра

Дональд Трамп отрицал причастность США к ограничениям работы Starlink в Украине. Зеленский ранее сообщил, что их до сих пор не сняли.

"Не знаю, кто отдал приказ" — Трамп говорит, что правительство США не причастно к ограничению работы Starlink в Украине
Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что американское правительство не причастно к ограничению работы Starlink в Украине, передает УНН

Ну, я не знаю, кто отдал приказ. Я знаю, что, на мой взгляд, все осталось как и прежде. Я не уверен, что его вообще отключали. Но я почти уверен, что все осталось как и прежде. Я только что проверил это сегодня утром. Это были не мы. Я проверил сегодня утром. Они говорят, что все работает так же, как и всегда 

- сказал Трамп. 

Ограничения скорости системы Starshield устанавливаются президентом США — Маск14.10.26, 22:58 • 5037 просмотров

Напомним 

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что ограничения на работу Starlink для Украины до сих пор не сняли. 

Павел Башинский

Война в УкраинеПолитикаТехнологии
Старлинк
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Украина