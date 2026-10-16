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Обмеження Starlink завадили збивати російські дрони: Зеленський повідомив, чи вдалося відновити зв'язок

Київ • УНН

 • 1062 перегляди

Зниження швидкості Starlink завадило Силам оборони збивати реактивні «шахеди». Україна шукає додаткові супутникові можливості з партнерами.

Обмеження Starlink завадили збивати російські дрони: Зеленський повідомив, чи вдалося відновити зв'язок

Президент України Володимир Зеленський заявив про те, що обмеження на роботу Starlink для України досі не зняли. Про це він сказав під час пресконференції 16 жовтня, передає УНН.

Деталі

Президент наголосив, що зниження швидкості інтернету стало несподіваною проблемою для Сил оборони та вплинуло на ефективність протидії реактивним "шахедам".

Ми не використовуємо Starlink для атак по території рф. Це був неприємний сюрприз, адже ми використовуємо Starlink для роботи перехоплювачів. Через зниження швидкості ми не змогли збивати реактивні "шахеди". Швидкість роботи Starlink поступово повертається, але все ще не відновилася повністю

- заявив Зеленський.

Водночас глава держави повідомив, що Україна працює з міжнародними партнерами над розширенням можливостей супутникового зв'язку. Зокрема, відповідні переговори ведуться з низкою країн, серед яких Франція.

Ми не говоримо про заміну Starlink. Ми працюємо з деякими країнами, зокрема з Францією, щоб мати додаткову можливість

- зазначив президент.

Нагадаємо

Раніше стало відомо про те, що наказ обмежити Starlink для України все-таки надійшов із Білого дому.

Олександра Василенко

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