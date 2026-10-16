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Наказ обмежити Starlink для України все-таки надійшов із Білого дому: Reuters розкрив подробиці

Київ • УНН

 • 11859 перегляди

Роботу Starshield для українських військових обмежили за вказівкою Пентагону. Це ускладнило удари дронів і перехоплення «Шахедів».

Наказ обмежити Starlink для України все-таки надійшов із Білого дому: Reuters розкрив подробиці

Рішення обмежити роботу супутникової системи Starshield, яку українські військові використовують для зв'язку та керування безпілотниками, надійшло з Білого дому. Про це повідомляє Reuters із посиланням на 2 американських посадовців та 1 західного чиновника, обізнаних із ситуацією, пише УНН.

Деталі

За словами джерел, керівництво Пентагону отримало вказівку уповільнити роботу Starshield для українських військових. Водночас співрозмовники агентства не уточнили, хто саме в адміністрації США ухвалив це рішення.

Обмеження суттєво вплинули на роботу українських безпілотників. Зокрема, ускладнили удари по російських військах і логістиці на окупованих територіях, а також використання дронів-перехоплювачів проти "Шахедів". Наразі термінали працюють під час руху лише на швидкості до 160 км/год.

У Білому домі заперечують причетність Трампа

Високопоставлений американський чиновник заявив Reuters, що президент Дональд Трамп особисто не вимагав обмежувати роботу системи. Водночас Білий дім не відповів, чи могли таке рішення ухвалити інші представники адміністрації.

Обмеження запровадили на тлі посилення тиску Вашингтона на Київ через українські удари по російських нафтопереробних заводах. За даними Reuters, американська сторона неодноразово вимагала припинити ці атаки.

Після виникнення проблем українські посадовці звернулися до Білого дому, Держдепартаменту та Пентагону. За словами високопоставленого українського чиновника, Києву повідомили, що обмеження були саме рішенням Білого дому.

У США знову заперечили причетність Трампа до обмеження супутникового зв'язку для України, але є нюанс16.10.26, 02:17 • 13770 переглядiв

Степан Гафтко

Війна в УкраїніПолітикаСвіт
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