Приказ ограничить Starlink для Украины всё-таки поступил из Белого дома: Reuters раскрыл подробности

Решение ограничить работу спутниковой системы Starshield, которую украинские военные используют для связи и управления беспилотниками, поступило из Белого дома. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на 2 американских должностных лиц и 1 западного чиновника, осведомлённых о ситуации, пишет УНН.

Детали

По словам источников, руководство Пентагона получило указание замедлить работу Starshield для украинских военных. При этом собеседники агентства не уточнили, кто именно в администрации США принял это решение.

Ограничения существенно повлияли на работу украинских беспилотников. В частности, усложнили удары по российским войскам и логистике на оккупированных территориях, а также использование дронов-перехватчиков против "Шахедов". В настоящее время терминалы работают во время движения только на скорости до 160 км/ч.

В Белом доме отрицают причастность Трампа

Высокопоставленный американский чиновник заявил Reuters, что президент Дональд Трамп лично не требовал ограничивать работу системы. При этом Белый дом не ответил, могли ли такое решение принять другие представители администрации.

Ограничения ввели на фоне усиления давления Вашингтона на Киев из-за украинских ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам. По данным Reuters, американская сторона неоднократно требовала прекратить эти атаки.

После возникновения проблем украинские чиновники обратились в Белый дом, Госдепартамент и Пентагон. По словам высокопоставленного украинского чиновника, Киеву сообщили, что ограничения были именно решением Белого дома.

В США вновь отрицают причастность Трампа к ограничению спутниковой связи для Украины, но есть нюанс