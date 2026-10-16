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В США вновь отрицают причастность Трампа к ограничению спутниковой связи для Украины, но есть нюанс

Киев • УНН

 • 13441 просмотра

Американский чиновник заявил, что Трамп не приказывал ограничивать Starshield для Украины. Вместе с тем решение могли принять другие структуры.

В США вновь отрицают причастность Трампа к ограничению спутниковой связи для Украины, но есть нюанс

Президент США Дональд Трамп не отдавал распоряжения ограничить доступ Украины к военной спутниковой системе Starshield компании SpaceX. Однако есть другие должностные лица, которые могли это сделать. Об этом заявил высокопоставленный представитель американской администрации, комментируя обвинения президента Украины Владимира Зеленского. Сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Подробности

По словам американского чиновника, Трамп никогда не требовал ограничить использование Украиной технологий Starshield, которые применяются, в частности, для борьбы с российскими беспилотниками.

Ранее Зеленский обвинил президента США и руководителя SpaceX Илона Маска в ограничении доступа к спутниковым технологиям. По словам украинского лидера, это снизило эффективность работы украинских дронов-перехватчиков и привело к жертвам среди гражданского населения.

Кто мог принять решение об ограничении Starshield

Как отмечает Bloomberg, заявление представителя администрации США не исключает, что соответствующее решение могли принять другие американские должностные лица или государственные структуры. Оно лишь отрицает личную причастность Трампа.

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Ситуацию осложнили и комментарии Илона Маска. Он заявил, что любые ограничения скорости или использования Starshield определяют американские военные и в конечном счёте президент США.

В то же время Starshield существует в нескольких вариантах. Одной сетью владеет и управляет правительство США, тогда как SpaceX также предоставляет военные услуги связи через собственную спутниковую инфраструктуру Starlink.

В настоящее время остаётся непонятным, кто именно мог ввести ограничения, на которые жалуется украинская сторона, и какой версии системы они касаются.

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Степан Гафтко

Война в УкраинеПолитикаНовости Мира
Старлинк
SpaceX
Bloomberg L.P.
Дональд Трамп
Илон Маск
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина