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Белый дом отрицает причастность к ограничениям Starlink в Украине — Axios

Киев • УНН

 • 43907 просмотра

Украина обратилась к США из-за проблем со Starlink. В Белом доме заявили, что не контролируют SpaceX, но выяснят ситуацию.

Белый дом отрицает причастность к ограничениям Starlink в Украине — Axios

Администрация президента США Дональда Трампа отрицает свою причастность к возможным ограничениям в работе спутниковой связи Starlink в Украине. Украинские власти обратились в Белый дом, ЦРУ и Пентагон, чтобы выяснить причины проблем с сервисом. Об этом сообщает Axios со ссылкой на собственные источники, пишет УНН.

Подробности

По информации издания, 14 октября ведущие советники президента Владимира Зеленского провели переговоры с представителями Белого дома. Они пытались выяснить, принимал ли Вашингтон решение об ограничении Starlink и как можно восстановить полноценную работу системы.

Высокопоставленный чиновник администрации Трампа заверил, что Белый дом не причастен к возможным ограничениям и не контролирует компанию SpaceX. В то же время американская сторона планирует обратиться к компании, чтобы выяснить обстоятельства ситуации.

Маск объяснил, кто контролирует Starlink и Starshield

Ранее глава SpaceX Илон Маск прокомментировал ситуацию в соцсети X, подчеркнув различия между коммерческой системой Starlink и военной Starshield.

По его словам, Starshield принадлежит правительству США, а любые ограничения скорости или использования этой системы определяют американские военные и в конечном итоге президент.

Системы Starshield принадлежат правительству США и находятся под его контролем. Любые ограничения скорости или использования определяются американскими вооружёнными силами и, в конечном итоге, президентом США

— написал Маск.

В то же время Starlink остаётся коммерческим сервисом под контролем SpaceX. Маск отметил, что компания разрешает использовать его для гражданских и оборонных нужд, но не для наступательных военных операций.

РФ осуществляет одну из крупнейших атак на Украину, пользуясь проблемами в работе Starlink, — Зеленский14.10.26, 22:43 • 16993 просмотра

Степан Гафтко

Война в УкраинеНовости МираТехнологии
Старлинк
Центральное разведывательное управление
SpaceX
Министерство обороны Соединенных Штатов Америки
Белый дом
Дональд Трамп
Илон Маск
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина