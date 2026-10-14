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Обмеження щодо швидкості системи Starshield встановлюються президентом США - Маск

Київ • УНН

 • 1324 перегляди

Ілон Маск заявив, що Starshield контролює уряд США, а обмеження встановлюють американські військові та президент.

Обмеження щодо швидкості системи Starshield встановлюються президентом США - Маск
Ілон Маск

Мільярдер Ілон Маск заявив, що не він визначає обмеження для системи Starshield від SpaceX, яким користується Україна. За його словами, цю систему контролює уряд США, а остаточне рішення щодо обмеження швидкості або використання приймає президент США, пише УНН

Деталі 

Колишній міністр оборони Михайло Федоров у соцмережі Х написав: "Зараз відновлюється зв’язок через Starlink на швидкості до 160 км/год. Повне скасування обмеження швидкості в Starshield наразі має вирішальне значення для оборони України. Дякую, Ілоне Маск. Сподіваємося на вашу подальшу підтримку". 

Макс відповів під постом Федорова, написавши, що "системи Starshield належать уряду США і перебувають під його контролем. 

"Будь-які обмеження щодо швидкості або використання встановлюються збройними силами США, а остаточне рішення приймає президент США. Starlink - це комерційна послуга, що належить компанії SpaceX і перебуває під її контролем. Використання Starlink обмежується цивільними або оборонними цілями і не може застосовуватися для наступальних військових дій, оскільки це було б недоречно для комерційної компанії", - написав Маск. 

Доповнення

Starshield - це підрозділ дочірньої компанії SpaceX "Starlink", який займається створенням спеціалізованих супутників на низькій навколоземній орбіті, призначених для забезпечення військових космічних можливостей США та їхніх союзників. 

Проєкт Starshield був адаптований на основі глобальної комунікаційної мережі Starlink, але має додаткові можливості, такі як відстеження цілей, оптична та радіорозвідка, а також раннє попередження про ракетні атаки. 

Нагадаємо 

Міноборони України повідомляє про покращення якості зв’язку Starlink на швидкості до 160 км/год. 

Павло Башинський

Війна в УкраїніТехнології
Війна в Україні
Starlink
Михайло Федоров
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Міністерство оборони України
Ілон Маск
Сполучені Штати Америки
Україна