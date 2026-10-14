Ограничения скорости системы Starshield устанавливаются президентом США — Маск

Илон Маск

Миллиардер Илон Маск заявил, что не он определяет ограничения для системы Starshield от SpaceX, которой пользуется Украина. По его словам, эту систему контролирует правительство США, а окончательное решение об ограничении скорости или использования принимает президент США, пишет УНН.

Детали

Бывший министр обороны Михаил Федоров в соцсети X написал: "Сейчас восстанавливается связь через Starlink на скорости до 160 км/ч. Полная отмена ограничения скорости в Starshield сейчас имеет решающее значение для обороны Украины. Спасибо, Илону Маску. Надеемся на вашу дальнейшую поддержку".

Макс ответил под постом Федорова, написав, что "системы Starshield принадлежат правительству США и находятся под его контролем.

"Любые ограничения в отношении скорости или использования устанавливаются вооружёнными силами США, а окончательное решение принимает президент США. Starlink — это коммерческая услуга, принадлежащая компании SpaceX и находящаяся под её контролем. Использование Starlink ограничивается гражданскими или оборонными целями и не может применяться для наступательных военных действий, поскольку это было бы неуместно для коммерческой компании", — написал Маск.

Дополнение

Starshield — это подразделение дочерней компании SpaceX "Starlink", которое занимается созданием специализированных спутников на низкой околоземной орбите, предназначенных для обеспечения военных космических возможностей США и их союзников.

Проект Starshield был адаптирован на основе глобальной коммуникационной сети Starlink, но имеет дополнительные возможности, такие как отслеживание целей, оптическая и радиотехническая разведка, а также раннее предупреждение о ракетных атаках.

Напомним

Минобороны Украины сообщает об улучшении качества связи Starlink на скорости до 160 км/ч.