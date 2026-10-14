У Міноборони заявили, що якість зв’язку Starlink покращилась, але певні обмеження ще є

Міноборони України повідомляє про покращення якості зв’язку Starlink на швидкості до 160 км/год, передає УНН із посиланням на Радіо Свобода.

У відомстві зазначили, що SpaceX формально зберігає обмеження на рівні 161 км/год.

"Протягом дня реальні обмеження були суттєво нижчі", – зазначили у Міністерстві оборони України в коментарі журналістам та додали, що продовжують комунікацію з партнерами та SpaceX щодо стабільних умов роботи сервісу й недопущення раптових обмежень.

У Міноборони заявили, що контактують із США та SpaceX через обмеження Starlink у русі - ЗМІ

Додамо

Як повідомили джерела агентству Reuters та іншим ЗМІ, що США погрожують припинити надання розвідувальних даних для раннього попередження про ракетні удари по Україні, аби змусити Київ призупинити атаки на російські нафтопереробні заводи.

Нагадаємо

Радник Президента України з питань розвитку технологічних напрямів оборони Сергій "Флеш" Бескрестнов підтвердив, що цієї ночі компанія SpaceX запровадила обмеження швидкості роботи терміналів Starlink під час руху.

Припущення про те, що компанія Маска може обмежити бойові можливості українських військових, викликало різку реакцію з боку Польщі, яка оплачує послуги Starlink для України.

"Гей, @elonmusk, великий чоловіче, ти знову граєшся в політику зі своїми продуктами? — запитав Маска в соцмережі X міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський. — Ми, твої європейські клієнти, стежимо за тобою".

Reuters зауважує, що Маск є близьким політичним союзником Трампа, і припущення про можливе обмеження компанією SpaceX можливостей України посилило побоювання Києва, що Вашингтон може припинити підтримку на полі бою, аби змусити свого колишнього союзника піти на поступки.