В Минобороны заявили, что качество связи Starlink улучшилось, но определённые ограничения ещё остаются

Минобороны Украины сообщает об улучшении качества связи Starlink на скорости до 160 км/ч, передает УНН со ссылкой на Радио Свобода.

В ведомстве отметили, что SpaceX формально сохраняет ограничение на уровне 161 км/ч.

"В течение дня реальные ограничения были существенно ниже", – отметили в Министерстве обороны Украины в комментарии журналистам и добавили, что продолжают коммуникацию с партнерами и SpaceX относительно стабильных условий работы сервиса и недопущения внезапных ограничений.

В Минобороны заявили, что контактируют с США и SpaceX из-за ограничений Starlink при движении — СМИ

Добавим

Как сообщили источники агентству Reuters и другим СМИ, США угрожают прекратить предоставление разведывательных данных для раннего предупреждения о ракетных ударах по Украине, чтобы заставить Киев приостановить атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы.

Напомним

Советник Президента Украины по вопросам развития технологических направлений обороны Сергей "Флеш" Бескрестнов подтвердил, что этой ночью компания SpaceX ввела ограничения скорости работы терминалов Starlink во время движения.

Предположение о том, что компания Маска может ограничить боевые возможности украинских военных, вызвало резкую реакцию со стороны Польши, которая оплачивает услуги Starlink для Украины.

"Эй, @elonmusk, великий человек, ты снова играешь в политику со своими продуктами? — спросил Маска в социальной сети X министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. — Мы, твои европейские клиенты, следим за тобой".

Reuters отмечает, что Маск является близким политическим союзником Трампа, и предположение о возможном ограничении компанией SpaceX возможностей Украины усилило опасения Киева, что Вашингтон может прекратить поддержку на поле боя, чтобы заставить своего бывшего союзника пойти на уступки.